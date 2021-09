Ein Multiplayer-Hit hat einen eindrucksvollen PS-Plus-Rekord aufgestellt. (Bildquelle: urfinguss, Getty Images / Flashpot, Getty Images)

Ein kunterbunter Multiplayer-Spaß hat sich den Weltrekord für das PS-Plus-Spiel mit den meisten Downloads gesichert – und dabei namhafte Konkurrenten hinter sich gelassen. Zur Belohnung gibt es nun sogar unverhoffterweise einen Eintrag im Guinness World Records Buch.

Mit solch einem Erfolg hatte vor dem Release von Fall Guys: Ultimate Knockout wohl niemand gerechnet: Das kunterbunte Battle-Royale-Spiel hat sich den Titel des PS-Plus-Spiels mit den meisten Downloads gesichert – und bekommt als Belohnung dafür sogar einen Eintrag im Guinness World Records Buch.

Fall Guys: Ultimate Knockout – Überraschender Weltrekord

Das Battle-Royale-Game wurde am 4. August 2020 veröffentlicht und war als Day-One-Release einen Monat lang gratis im PS-Plus-Angebot verfügbar. In dieser Zeit wurde Fall Guys häufiger als jedes andere PS-Plus-Spiel zuvor (und danach) heruntergeladen.

Entwickler Mediatonic hat die Weltrekord-Ehre in einem Blog-Post verkündet und sich für die Unterstützung und den Enthusiasmus der Fans bedankt. Zusammen mit einer BAFTA-Nominierung und einer ESPN-Dokumentation über das Spiel habe das Fall-Guys-Studio in den letzten 12 Monaten schon einige überraschende Momente erleben dürfen – der Eintrag im Guinness World Records Buch gehört nun zweifellos auch dazu. (Quelle: Mediatonic)

Ihr habt bei Fall Guys kein Bild mehr vor Augen? Der Trailer wird eurem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen:

PS-Plus-Hit lässt große Namen hinter sich

Sonys PS-Plus-Service bietet Abonnenten seit dem Release der PS5 monatlich zwei Gratis-Spiele für die PS4 und ein Spiel für die Next-Gen-Konsole. Allein in den letzten 12 Monaten waren mit Days Gone, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 und Call of Duty: Black Ops 4 zahlreiche Blockbuster mit dabei: Keiner dieser großen Namen konnte sich jedoch gegen Fall Guys durchsetzen. Das originelle und quietschbunte Multiplayer-Spektakel war 2020 ganz offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Von Fall Guys einmal abgesehen – in unserem Video zeigen wir euch, welche Games wir im Spetember in der Redaktion zocken:

Fall Guys: Ultimate Knockout hat sich in den letzten Monaten aber nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht: Das Battle-Royale-Spiel befindet sich mittlerweile in seiner fünften Season – jetzt nur eben ganz offiziell als Weltrekordhalter.