Kostenloses Harry-Potter-Spiel sieht richtig gut aus

Das kostenlose VR-Spiel Seeker VR sorgt für Begeisterung bei Harry-Potter-Fans. (Bild: Screenshot – Team Eldritch / Getty Images – grafico2013)

Das mit Spannung erwartete Rollenspiel Hogwarts Legacy wurde vor einiger Zeit auf 2022 verschoben. Um euch die Wartezeit auf das neue Open-World-RPG zu verkürzen, könnt ihr einen Blick auf ein kostenloses Fan-Spiel namens Seeker VR werfen, das vor allem für Film-Fans eine echte Empfehlung ist.

Seeker VR: Erkundet Hogwarts in VR

Der letzte Harry-Potter-Film ist inzwischen zwar schon 10 Jahre alt, trotzdem gehört die magische Welt des jungen Zauberers auch heute noch zu den beliebtesten Fantasy-Welten einer gesamten Generation.

Kein Wunder, dass sich viele Spieler schon seit Langem ein neues Harry-Potter-Spiel wünschen, das mit allen Wassern gewaschen ist. Mit Hogwarts Legacy könnte dieser Wunsch im kommenden Jahr endlich in Erfüllung gehen – doch bislang hat das Zauber-Rollenspiel noch nicht einmal einen konkreten Release-Termin.

Abseits großer Spielestudios gibt es aber auch einige vielversprechende Fan-Projekte zur Harry-Potter-Saga, die sich sehen lassen können – so auch das kürzlich erschiene VR-Spiel Seeker VR.

Im kostenlosen Spiel könnt ihr mit eurem Nimbus 2000 durch die Lüfte fliegen und Geschwindigkeiten von knapp 160 km/h erreichen und dabei zusätzlich als Sucher Jagd auf den goldenen Schnatz machen, als Jäger mit dem Quaffel Punkte erzielen oder aber als Treiber Klatscher mit euren Schlagstöcken abwehren – und das alles in VR!

Seeker VR kostenlos auf Itch.io herunterladen und spielen

Wer mit Quidditch noch nie so richtig warm geworden ist, sollte dem VR-Spiel dennoch eine Chance geben, denn auch abseits des Spielfeldes gibt es viel zu entdecken.

So haben die Entwickler der inoffiziellen Fan-Umsetzung auch Hogwarts und seine Umgebung nachgebaut. Insgesamt gibt es eine Fläche von rund einem Quadratkilometer zu erkunden. Als Vorlage diente vor allem das Schloss aus den Filmen, in dem ihr zahlreiche kleine Details und Geheimnisse finden könnt.

Wer etwa ein Blick in die Gewächshäuser wirft, kann dort die ohrenbetäubenden Alraunen finden und sie mitsamt Topf durch die Gegend tragen. Sollte euch ein Abschnitt zu dunkel vorkommen, könnt ihr euch zudem mit dem Zauber Lumos etwas Licht machen.

Eine echte Storyline, Quests oder ähnliches bietet das kleine VR-Spiel zwar nicht, ein Blick lohnt sich für Film-Fans jedoch allemal.

Fans sind von VR-Spiel begeistert

Ein Blick in die Kommentare der Itch.io-Seite zeigt: Das kostenlose VR-Spiel kommt bei den Fans sehr gut an. Laut ihnen fühlt es sich so an, als ob ein langjähriger Traum endlich Wirklichkeit werden würde.

Gleichzeitig äußern viele Spieler Wünsche, die das Spiel ihrer Meinung nach noch besser machen würden. So würden sich viele Fans freuen, wenn Seeker VR einen Multiplayer-Modus hätte. Bislang handelt es sich beim Spiel um eine reine Einzelspieler-Erfahrung. Auf diese Weise könnte man etwa auf dem Quidditch-Feld echte Matches abhalten.

Das Entwickler-Team freut sich über das Feedback der Spieler und versichert, dass man Seeker VR in Zukunft mit zusätzlichen Updates versorgen wird. Ein Multiplayer-Modus sei in ihren Augen zwar eine tolle Idee, wäre jedoch mit einem gewaltigen Coding-Aufwand verbunden.

Lust auf einen kleinen Nostalgie-Trip?

Das kostenlose VR-Spiel Seeker VR lässt euch hautnah Quidditch spielen und Hogwarts und seine Umgebung in der virtuellen Realität erkunden. Das Spiel kann direkt über Itch.io heruntergeladen werden.