Hunderte PS4-Spiele stark reduziert: Das sind die besten Angebote

Auch Cyberpunk 2077 ist gerade im PlayStation Store im Angebot.

Von wegen Spieleflaute! Das ist die beste Zeit, um alle guten Titel nachzuholen. Wie praktisch, dass Sony gerade zwei große PS4-Sales im PlayStation Store gestartet hat. Wir haben die besten Angebote bereits für euch herausgesucht.

Großer PS4-Sale: Gute Spiele für wenig Geld

Die Schnäppchenjagd hat erneut begonnen! Im PlayStation Store hat Sony nun den "Blockbuster-Spiele"-Sale und den "Spiele unter 15 Euro"-Sale gestartet. Während ihr im PlayStation Store das gesamte PS4-Angebot einsehen könnt, haben wir euch hier die wohl relevantesten PS4-Spiele aufgelistet:

Jedes Genre, jedes Franchise und jeder Spielertyp ist vertreten. Lasst euch beim Stöbern, Abwägen und Abstauben ruhig Zeit, die beiden Sales gehen nämlich noch bis zum 14. Oktober. Und sollte nichts Passendes für euch dabei sein, nicht schlimm! Der nächste Hammer-Sale kommt bestimmt.

Star Wars: Squadrons, The Last of Us 2 oder doch lieber Dishonored nachholen – in den aktuellen PS4-Sales könnt ihr für wenig Geld sehr viele gute Spiele abstauben. Stöbert durch die Angebote und staubt ordentlich ab! Wir sind auch schon auf der Jagd!