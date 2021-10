Epic Games verschenkt Strategie-Spiel für Hardcore-Gamer

Der Epic Games Store will die Strategie-Fans mit guter Kost versorgen.

Die nächste Lieferung mit kostenlosen Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen. Diese dürfte vor allem Strategie-Hardcore-Fans freuen. Allerdings gilt das Angebot nur für kurze Zeit.

Epic Games schenkt euch epische Schlachten

Gratis-Spiele, große Sales, Exklusiv-Spiele – um PC-Spieler von sich zu überzeugen, fährt der Epic Games Store ein großes Buffet auf. Gerade die kostenlosen Spiele können dabei immer einen Blick wert sein, hier lassen sich regelmäßig Blockbuster oder interessante Geheimtipps finden. Aktuell könnt ihr bis zum 7. Oktober ein extrem herausforderndes Strategie-Spiel abstauben:

Danach geht es direkt mit einem kuriosen Simulator weiter, bei dem ihr eure eigenen PCs zusammenstellen sollt. Diesen könnt ihr vom 7. bis zum 14. Oktober kostenlos herunterladen:

In den nächsten zwei Wochen kommen Strategie- und Simulator-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche PC-Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Europa Universalis IV, PC Building Simulator – der Epic Games Store stellt in der nächsten Zeit ein recht außergewöhnliches Programm für PC-Spieler und Gratis-Jäger zusammen. Was kostenlose Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.