11 Spiele, die euch vor lauter Lachen zum Weinen bringen

Final Fantasy 7 Remake sorgt für so einige Lacher. (Bildquelle: Square Enix, Getty Images / Atstock Productions)

Wann bleiben Spiele euch noch lange in Erinnerung? Bestimmt spielen große Emotionen eine gar nicht so unwichtige Rolle dabei. Wir haben euch deswegen auf Facebook gefragt, welche Spiele euch am meisten zum Lachen gebracht haben. In unserer Bilderstrecke haben wir ein paar der interessantesten Antworten zusammengefasst.

Achtung: Gute-Laune-Gefahr

Gute Spiele leben vor allem davon, dass sie starke Emotionen bei den Spielenden hervorrufen. Das muss aber nicht immer unbedingt eine besonders traurige Szene oder der nächste Adrenalinkick sein – manchmal ist es nämlich auch ein guter Lachkick, der im Gedächtnis bleibt.

Auf Facebook haben wir euch deswegen gefragt: Was sind eigentlich die Spiele, die euch am stärksten zum Lachen gebracht haben? Von witzigen Handlungssträngen und Dialogen bis hin zu Glitches und äußerst unpassender Situationskomik, wurden uns so einige lustige Momente geschickt.

Klickt euch hier durch die Bilderstrecke für die einzelnen Geschichten:

Von der Tanzszene in Final Fantasy Remake 7 bis hin zu schwebenden Leichen als Bugs, gibt es so einige lustige Momente, die unserer Community widerfahren sind. Bei welchen Spielen habt ihr euch noch vor Lachen weggeschmissen?