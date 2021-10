Übertrifft sogar Skyrim: Neues Detail zu Starfield begeistert Story-Fans

Es gibt neue Infos zu Starfield. In einem Aspekt soll es Skyrim bereits deutlich übertreffen.

Bethesda zieht es in den Weltraum. Nachdem jetzt bereits das Release-Datum von Starfield feststeht, kommen auch langsam die ersten Details zu dem Rollenspiel ans Licht. Vor allem für Story-Fans gibt es bereits gute Nachrichten.

In Starfield wird jede Menge geredet

Während des Xbox Live Streams zur Tokyo Game Show 2021 verrät der Bethesda-Chef Todd Howard endlich wichtige Detail zu dem neuen Weltraum-RPG Starfield. So scheinen vor allem die Gespräche mit NPCs stark ausgebaut worden zu sein, denn im fertigen Spiel soll es über 150.000 Zeilen Dialog geben. An der japanischen Übersetzung sollen darüber hinaus über 300 Synchronsprecher arbeiten, was auf eine ähnliche oder sogar größere Anzahl verschiedener Stimmen in der englischen Originalfassung hoffen lässt.

Auf Reddit sorgt die Ankündigung für Freude bei den Story-Fans. In einem Vergleich mit früheren Bethesda-Spielen wird außerdem klar, dass Starfield hier neue Maßstäbe setzen könnte. Der RPG-Meilenstein The Elder Scrolls 5: Skyrim kommt auch mit allen DLCs nur auf etwas über 94.000 Dialog-Zeilen und 81 Synchronsprecher. Fallout 4 erreicht mit allen DLCs immerhin über 160.000 Zeilen Dialog aber mit nur 181 Synchronsprechern.

Wie groß wird Starfield?

Bisher lässt sich nur spekulieren, was die große Anzahl der Dialog-Zeilen für das fertige Spiel bedeuten könnten. Möglich wäre es, dass es in Starfield deutlich komplexere Quests gibt, in denen NPCs mehr reden. Alternativ kann es natürlich auch sein, dass das Weltraum-RPG so gewaltig sein wird, dass sich die Dialoge allein durch die Anzahl der NPCs ergeben.

Zusätzlich gibt es auch noch keine Informationen zur deutschen Vertonung. Gerade in Skyrim kam es hierbei häufig zu dem Problem, dass in einem Gespräch zwei NPCs mit dem selben Synchronsprecher miteinander reden. Auch hier hat Bethesda hoffentlich aus seinen Fehlern gelernt.

