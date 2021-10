Releases: Metroid, Far Cry, Alan Wake und vieles mehr

Far Cry 6, Metroid Dread, Alan Wake - Der nächste Schwung an großen Herbst-Releases ist da.

Der Spieleherbst ist weiter mit hohem Tempo unterwegs: In der kommenden Woche erwartet euch ein Action-Kracher von Ubisoft und die Rückkehr von Nintendos bekanntester Kopfgeldjägerin.

Alan Wake Remastered | 5. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Einst als Exklusivspiel für die Xbox 360 gedacht, später auch für den PC veröffentlicht und dann abgetaucht: Die Entwicklung von Alan Wake hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nun darf sich Entwickler Remedy aber doch noch einmal dem Action-Horror-Abenteuer zuwenden - in Form einer Remastered-Version.

Die Neuauflage von Alan Wake enthält das Originalspiel inklusive der beiden DLC-Erweiterungen The Signal und The Writer und wurde vor allem grafisch überarbeitet. Inhaltlich bleibt alles beim Alten: Der Bestseller-Autor Alan Wake versucht im Urlaub eine Schreibblockade loszuwerden, ehe unter mysteriösen Umständen seine Frau verschwindet. Er begibt sich daraufhin auf die Suche und gerät in Konfrontation mit lichtscheuen Monstern und anderen ungewöhnlichen Ereignissen.

Mit dem Remastered gibt es erstmals einen Release von Alan Wake auch für die Sony-Konsolen. Alan Wake erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Alan Wake Remastered - PS4

JETT: The Far Shore | 5. Oktober

PC / PS4 / PS5

In JETT: The Far Shore schlüpft ihr in die Rolle der Protagonistin Mei, die zusammen mit ihrem Team einen unbekannten Planeten erforscht, um eine neue Heimat für ihre Zivilisation zu finden. Vor Ort gilt es Flora und Fauna zu dokumentieren, die Landschaft zu erkunden, Mineralien festzuhalten und vieles mehr. Dafür stehen euch zahlreiche Hilfsmittel bereit, die im Fahrzeug namens JETT untergebracht sind.

Aufs Tempo drückt JETT: The Far Shore dabei nicht. Ihr könnt in aller Ruhe die Welt erkunden und das Schicksal von Mei und ihren Forscherkollegen miterleben. Unterwegs stoßt ihr jedoch immer wieder auf Rätsel, die teilweise im Wettlauf gegen die Zeit gelöst werden müssen.

Der Release des ungewöhnlichen Indie-Spiels ist erst einmal nur für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5 angekündigt. Ob später auch die Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch bedient werden, ist noch unklar.

Super Monkey Ball: Banana Mania | 5. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Die verrückten Äffchen sind zurück: Mit Super Monkey Ball: Banana Mania bringt Sega Remastered-Versionen von Super Monkey Ball 1, Super Monkey Ball 2 und Super Monkey Ball Deluxe in einem Paket auf den Markt.

Insgesamt erwarten euch über 300 verschiedene Level und zwölf Minispiele, bei denen ihr mit verschiedenen Charakteren rollt und kippt. Ziel ist es die Pläne des bösen Wissenschaftlers Dr. Bad-Boon aufzuhalten. Das könnt ihr entweder alleine oder im lokalen Vier-Spieler-Koop-Modus erleben und unter anderem dabei um die Wette rennen. Darüber hinaus gibt es Online-Bestenlisten, spezielle Herausforderungen und vieles mehr.

Der Release von Super Monkey Ball: Banana Mania findet dabei auf dem PC und auf allen Konsolen statt. Dies beinhaltet auch eine Portierung für die Nintendo Switch.

Super Monkey Ball Banana Mania Launch Edition (Playstation 4)

Far Cry 6 | 7. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Far Cry 6 schickt euch Ubisoft mitten in den Guerilla-Krieg auf der Insel Yaras, die vom fiesen Diktator und Präsidenten Antón Castillo regiert wird. Der will der Insel zu neuem Glanz verhelfen, aber jeder der seiner Vision nicht folgt, wird konsequent aus dem Weg geschafft. Darunter leidet die Bevölkerung und es formieren sich Rebellentruppen.

Als Dani Rojas schließt ihr euch in Far Cry 6 dem Widerstand an und versucht, die Insel nach und nach aus den Klauen von Castillo zu befreien. Dafür erobert ihr serientypisch Außenposten, erlebt actionreich inszenierte Missionen, stellt euch neue Waffen her und erkundet die riesige Open World. Dabei könnt ihr das Spiel entweder alleine oder im Koop-Modus erleben.

Natürlich erwartet euch auch in Far Cry 6 wieder ein markanter Bösewicht:

Nach dem Release von Far Cry 6 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen ist noch nicht Schluss. Bereits jetzt hat Ubisoft schon einen Season Pass angekündigt, mit dessen Hilfe ihr dieses Mal in die Rolle bekannter Bösewichte der Reihe schlüpft.

Far Cry 6 - Limited Edition (exklusiv bei Amazon, kostenloses Upgrade auf PS5) | Uncut - [PlayStation 4]

Moonglow Bay | 7. Oktober

PC / Xbox One / Xbox Series X

Wem Horror, Action und schnelle Affen nicht ansprechen, der findet vielleicht in Moonglow Bay seine Idylle. Im Indie-Spiel des Entwicklers Bunnyhug spielt ihr einen Hobbyangler, der einerseits besser im Angeln werden und andererseits im nahegelegenen Örtchen neue Beziehungen knüpfen möchte.

Die Entwickler versprechen eine emotionale Geschichte, eine spannende Fischjagd, leichte Rollenspiel-Elemente und eine entspannte Atmosphäre. Moonglow Bay könnt ihr ebenfalls entweder im Singleplayer- oder Koop-Modus erleben.

Das ruhige Indie-Spiel erscheint zum Release nur für PC und Xbox-Konsolen. Eine Umsetzung für die PlayStation-Generation oder die Nintendo Switch ist bisher nicht angekündigt.

Metroid Dread | 8. Oktober

Switch

Während Metroid Prime 4 noch auf sich warten lässt, kehrt Heldin Samus Aran in einem neuen 2.5D-Abenteuer zurück. Metroid Dread ist der direkte Nachfolger von Metroid Fusion von 2002 und soll die Geschichte, die einst auf dem NES ihren Anfang genommen hat, zu einem Ende führen.

In Metroid Dread reist Samus auf einen unbekannten Planeten und bekommt es dort mit den Robotern der Marke E.M.M.I zu tun. Denen kann Samus zu Beginn nichts anhaben und muss fliehen, ehe sie neue Wege findet, um den Robotern gefährlich zu werden. Darüberhinaus ist vor Ort außerdem noch eine außerirdische Lebensform aktiv, die nichts Gutes im Schilde führt.

Spielerisch bleibt Metroid Dread der Serie treu: Ihr erkundet die verwinkelte Spielwelt, schaltet neue Fähigkeiten frei, rutscht und rollt durch enge Gänge und kämpft gegen unterschiedliche Feinde. Natürlich findet der Release nur auf der Nintendo Switch statt.

Metroid Dread [Nintendo Switch]

Ruhe, Gruseln, Action und mehr: Die erste vollständige Oktober-Woche zeigt bereits, dass in diesem Herbst wieder erneut viel Genre-Abwechslung auf dem Plan steht. Von Far Cry bis Metroid und Angelausflug wird so einiges bedient.