Skyrim-Experte zerlegt Gegner so schnell, dass der es nicht merkt

Ein Skyrim-Spieler zeigt das einseitigste Duell aller Zeiten. Der Thalmor hat nicht den Hauch einer Chance.

Ein berühmtes Sprichwort lautet: Hochmut kommt vor dem Fall. Ein Skyrim-Fan macht das besonders deutlich, indem er einen besonders arroganten Gegner so schnell besiegt, dass dieser es kaum mitbekommt.

Skyrim: Spieler wischt mit Thalmor den Boden auf

Die Thalmor sind sowohl in Himmelsrand als auch bei den Fans von The Elder Scrolls 5: Skyrim nicht gerade beliebt. Ihre brutalen Methoden und arrogante Art machen sie schließlich nicht besonders sympathisch. Ein Fan zeigt einem besonders schlimmen Vertreter des Elfenordens jetzt jedoch, dass mit einem Drachenblut nicht zu spaßen ist.

Der YouTuber leopoldstotch711 spielt gerade die Quest-Reihe der Akademie von Winterfeste, für die er gegen den Thalmor Estermo kämpfen muss. Bevor der Hochelf auch nur reagieren kann, wirbelt ihn das Drachenblut bereits mit dem Drachenschrei Zyklon in die Luft. Ein wahrer Skyrim-Experte weiß jetzt natürlich, dass umgestoßene Gegner ein leichtes Ziel für Taschendiebstahl sind. In Windeseile ist Estermo also nackt und vergiftet. Was hat er Elf zu diesem Kampf zu sagen: "Du Narr, du hast keine Chance!"

Skyrim-Spieler besiegt Gegner in Rekordzeit

Der YouTuber sorgt dafür, dass dies die letzte Fehleinschätzung des arroganten Magiers ist. Seine gefangene Seele kann jetzt immerhin dafür genutzt werden, um eine verzauberte Waffe wieder aufzuladen.

Auch in den Kommentaren machen sich die Fans über den Elfen lustig. Der User The Mechanist schreibt, dass jemand, dessen Körper schon gelooted ist, bevor er den Boden berührt, nicht in der Position ist, um sich über andere lustig zu machen.

