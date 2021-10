Gewinnt 3 x Returnal für PS5.

Was wäre der Release einer neue Konsole ohne Spiele, die zeigen, was das frisch gekaufte Spielzeug alles drauf hat? Glücklicherweise hat Sony diesen Missstand bei der PlayStation 5 vermieden und neben bekannten Größe und tollen Remakes mit Returnal auch eine neue veröffentlicht. Drei von euch können das Spiel jetzt gewinnen!

Stellt euch folgende Eckpunkte vor: Düstere Science Fiction, mysteriöse Loop-Mechaniken, ein psychologisches Verwirrspiel und handfeste, fordernde Action. Heraus kommt dabei eine spielerisch und atmosphärisch höchst explosive Mischung, die in diesem Fall den Namen Returnal trägt.

Die neue IP von Entwickler Housemarque hat auf der PlayStation 5 ein Zuhause gefunden und das Publikum ebenso wie Kritiker mit ihrer gekonnt inszenierten Gameplay-Mischung für sich gewinnen können. Wenn ihr genau wissen wollt, worum es sich in Returnal dreht und was euch spieltechnisch damit erwartet, werft mal einen Blick in unseren Test:

Wir könnten euch jetzt hier natürlich schier unendlich lange den Mund wässrig machen und hervorheben, was ihr alles verpasst, wenn ihr Returnal nicht gespielt habt, oder wir geben euch die Chance, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen und 3 x Returnal für die PlayStation 5 zu gewinnnen, die uns PlayStation dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Na, wie sieht's aus? Seid ihr dabei? Aber sicher seid ihr das. Legen wir los!

Returnal: Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Ganz simpel: Meldet euch, wir setzen euch dann auf einem weit entfernten Planeten aus, lassen euch gegen feindliche Lebensformen kämpfen und ihr müsst ein unmögliches Rätsel lösen. Das ist zumindest Plan A. Plan B hingegen sieht vor, dass ihr folgende Frage beantwortet:

Returnal stammt aus der Werkstatt des finnischen Entwicklers Housemarque, der unter anderem schon mit Resogun, Super Stardust HD und Dead Nation beeindruckend auf sich aufmerksam gemacht hat. Allerdings firmierte der Entwickler nicht immer unter diesem Namen. Unter welchem Namen wurde der jetzige Entwickler Housemarque gegründet?

a) Bloodhouse

b) House of Cards

c) Deep House

d) Housemaster

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "RETURNAL".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt (ihr erhaltet Download-Codes per Mail), danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 10. Oktober 2021 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!