Diese 10 Level sind geiler als ihre Spiele

Unabhängig von Plattform oder Genre, Videospiele versuchen euch zu beeindrucken. Manchmal ist es eine Quest, die noch einmal die besten Elemente eines Spiels vereint, ein anderes Mal ist es eine unerwartete und komplett neue Erfahrung. Wir haben die Level zusammengetragen, die den Kauf eines gesamten Spiels rechtfertigen.

Klickt hier, um die 10 Spiele zu sehen, die euch mit nur einem Level ganz besonders beeindruckt haben:

Einige dieser Momente stechen so aus dem Gesamterlebnis heraus, dass es egal ist, ob euch der Rest des Spiels zusagt. Es kann eine folgenschwere Entscheidung sein, über die ihr lange grübeln müsst, oder aber eine Herausforderung, die noch einmal all euren Skill verlangt. Manchmal entführen euch die Spiele aber auch einfach in besonders fantasievolle Umgebungen.

Dieses Level aus Far Cry 3 lässt euch ein Marihuanafeld mit einem Flammenwerfer niederbrennen.

Einige dieser Level sorgen zweifellos für ein unvergessliches Erlebnis. Was sagt ihr zu unserer Auswahl? Welches Level hat für euch schon einmal ein ganzes Spiel gerechtfertigt. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!