Passend zum Horror-Oktober kündigt Entwickler Two Star Games ein sehr ungewöhnliches Horrorspiel an.

Der Oktober hat begonnen und damit stürzt sich die Gaminglandschaft in die Halloween-Vorfreude. Den Anfang macht ein Spiel, das bereits in seinem Ankündigungstrailer echte Albtraum-Garantie liefert. Clowns sind Geschichte, jetzt kommen Horror-Züge!

Neue Horror-Hoffnung für PC-Spieler: Entkommt Charles!

Viele 90er-Kinder sind mit der niedlichen Lokomotive Thomas aufgewachsen, deren Abenteuer sie auf den Röhrenfernsehern begleitet haben. Aber in Choo-Choo Charles ist es vorbei mit der Niedlichkeit: Im neuen Spiel von Entwickler Two Star Games müsst ihr als Lok-Führer den Horror-Spinnen-Zug Charles überleben. Der erste Trailer liefert schon jetzt packendes Gameplay, in das ihr hier unten selbst einen Blick werfen könnt:

Schöne Träume wünscht euch die Horror-Lokomotive Charles:

In der Steam-Beschreibung geht der Entwickler näher auf das Spiel ein:

„In Choo-Choo Charles hast du die Aufgabe, ein Monster, das von den Einheimischen als "Charles" bekannt ist, auszurotten. Niemand weiß, woher er kam, aber sie wissen, warum er kam: um das Fleisch kümmerlicher Menschen zu essen. Du hast einen kleinen gelben Zug mit einer Karte, einem montierten Maschinengewehr und einer exquisiten Sammlung von Wackelköpfen auf dem Armaturenbrett. Du verwendest diesen Zug, um von Ort zu Ort zu gelangen, während du Missionen für die Stadtbewohner erfüllst oder Beutestücke von der ganzen Insel sammelst. Im Laufe der Zeit wirst du deine Materialien dazu verwenden, um die Geschwindigkeit, Panzerung und den Schaden deines Zuges zu verbessern. Du wirst dein Arsenal erweitern und (hoffentlich) zu einer unaufhaltsamen Macht werden, die bereit ist, es mit dem großen und mächtigen Charles aufzunehmen.“

Laut aktuellen Informationen soll Choo-Choo Charles Anfang 2022 für PC erscheinen. Wer sich schon jetzt auf Kämpfe mit dem Horror-Zug freut, sollte das Spiel in seine Wunschliste aufnehmen.

Albträume garantiert: Schon im ersten Trailer verspricht Choo-Choo Charles furchteinflößende und nervenaufreibende Kämpfe mit einem Horror-Zug. Es bleibt abzuwarten, wie es sich zum Release schlägt, aber vielversprechend sieht es jetzt schon aus.