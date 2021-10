PS5 gibt Gas: Switch-Spiel löst das 8K-Versprechen ein

The Touryst läuft in 8K-Auflösung und mit 60 FPS auf der PS5. (Bildquelle: AaronAmat, Getty Images)

Sonys PS5 hat das erste Spiel erhalten, das zumindest theoretisch in 8K-Auflösung und 60 FPS läuft. Aktuell müssen Gamer allerdings leider noch auf die Top-Grafik verzichten, denn die Next-Gen-Hardware spielt noch nicht so ganz mit.

The Touryst, ein ehemals exklusives Spiel für die Nintendo Switch, ist zwei Jahre nach seinem ursprünglichen Release auf der PS5 angekommen – und zeigt der leistungsstarken Next-Gen-Konsole die Grenzen auf. Das Indie-Game ist das erste Spiel, das in 8K-Auflösung und 60 FPS auf der PlayStation 5 laufen würde, wenn da nicht ein kleiner Hardware-Haken wäre.

Indie-Game wird zum Grafik-Knaller

Beim 2019er Release von The Touryst für die Nintendo Switch hätten wohl nicht viele Gamer vermutet, dass es das erste 8K-Spiel für die PS5 werden würde. Doch das charmante Klötzchen-Abenteuer läuft auf der PlayStation 5 tatsächlich in 8K-Auflösung – also 7.680 x 4.320 Pixeln – und 60 FPS. Dies beweist ein YouTube-Video von Digital Foundry.

Schaut euch hier das YouTube-Video an:

Aktuell ist die PlayStation 5 trotz des prominenten 8K-Logos auf der Verpackung nicht im Stande, Games in dieser Auflösung darzustellen. Stattdessen wird The Touryst intern in 8K verarbeitet und dann in 4K wiedergegeben, wenn es der Bildschirm erlaubt. Sony hat allerdings bereits angekündigt, dass der 8K-Support per System-Update für die PS5 nachgereicht werden soll.

PlayStation 5: Ist 8K die Zukunft?

Mit The Touryst macht Sony den ersten Schritt in Richtung von 8K-Gaming. Allerdings wird es wohl noch eine Weile dauern, bis die Technologie zum neuen Standard wird: Zunächst einmal steht das System-Update für die PS5 noch aus, aber auch 8K-TVs sind derzeit noch längst nicht sonderlich weit verbreitet.

Trotzdem ist wohl davon auszugehen, dass The Touryst nicht das letzte 8K-Spiel sein wird, sondern vielmehr als Wegbereiter für den nächsten Grafik-Schritt gelten könnte.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch sieben Trends, die die Zukunft des Gamings verändern werden:

The Touryst erschien 2019 als Exklusiv-Spiel für die Nintendo Switch. Nun hat das Indie-Game auf der PS5 sein Debüt in glorreicher 8K-Auflösung gefeiert – aber Gamer müssen noch auf System-Update von Sony warten.