20 Spiele verglichen: Fan zeigt, was die OLED-Switch wirklich kann

Dank einem Fan könnt ihr jetzt genau sehen, wie sich der OLED-Bildschirm der neuen Switch auswirkt.

Die neue OLED-Version der Nintendo Switch erscheint am 8. Oktober und verspricht einen besseren Bildschirm für schönere Farben. Ein Fan hat seine OLED-Switch schon bekommen und zeigt euch, wie 20 Spiele darauf aussehen.

20 Spiele auf der OLED-Switch: Sehen sie besser aus?

Nachdem monatelang über eine geheime Switch Pro gemunkelt wurde, hat Nintendo im Juli die Katze aus dem Sack gelassen. Die erhoffte verbesserte Hybridkonsole mit mehr Rechenpower gibt es allerdings nicht. Dafür kommt die neue Switch mit einem leicht vergrößerten OLED-Bildschirm, der schönere Farben verspricht.

Der YouTuber Kevin Kenson zeigt jetzt wie die 20 der bekanntesten Switch-Spiele auf dem OLED-Bildschirm aussehen. Zusätzlich vergleicht er das Ergebnis mit der regulären Switch, damit ihr euch besser entscheiden könnt, ob sich der Aufpreis für die neue Konsole auch lohnt. In dem 20-minütigen Video stellt er unter anderem The Legend of Zelda: Links Awakening, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Hades und Mario Kart 8 Deluxe vor.

Buntere Farben und schwärzeres schwarz auf der Switch

Durch den direkten Vergleich der beiden Switch-Versionen fallen die schöneren Farben besonders auf. Auch bei einem Spiel wie Undertale, das eigentlich nicht durch seine Grafikpracht glänzt, sind die großen schwarzen Flächen jetzt wirklich tiefschwarz.

Wir durften die OLED-Switch ebenfalls ausprobieren und haben Spiele wie Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 gespielt. In unserer Vorschau könnt ihr lesen, was die neue Konsole alles kann, und wie sich die Verbesserungen auswirken. Wenn ihr das OLED-Modell jetzt bereits vorbestellen wollt, könnt ihr hier nachschauen, wo die neue Switch aktuell verfügbar ist.

Nintendo Switch Pro Controller

Ein YouTuber spielt 20-Switch Spiele auf dem regulären und dem OLED-Modell. Der Vergleich zeigt die schöneren Farben der Switch. Das OLED-Modell soll am 8. Oktober 2021 erscheinen und kostet bei Händlern wie Media Markt und Saturn 359,99 Euro.