Nach 13 Jahren: Ubisoft löst altes Far-Cry-Geheimnis auf

Die Fans haben sich immer schon gefragt, ob es einen Zusammenhang zwischen Far Cry und Far Cry 2 gibt. Ubisoft hat das nun aufgeklärt.

Seit 13 Jahren rätseln die Fans, ob es eine geheime Verbindung zwischen Far Cry und Far Cry 2 gibt. Nun hat Ubisoft in einem Interview bestätigt, was viele Fans vermutet haben.

Far-Cry-Geheimnis: "... oder du lebst solange, bis du selbst der Böse wirst"

Far Cry 2, aus dem Jahr 2008, gilt bei einigen Fans als unterschätztes Meisterwerk. Zudem hat es eines der größten Geheimnisse der Shooter-Reihe geschaffen: Wer ist "Der Schakal" wirklich? Der mysteriöse Waffenhändler stellt den Feind des zweiten Teils dar, den der Spieler aufhalten soll, aber seine genaue Identität bleibt unbekannt.

Lange Zeit vermuteten die Fans, dass sich dahinter Jack Carver verbirgt, der Protagonist aus dem allerersten Far Cry, der eine geheime Forschungsstation auf einer Insel erkunden soll und dem ganzen Horror nur knapp entkommt (Quelle: Reddit). Ist aus ihm letztendlich ein Schurke, aus Jack "The Jackal" geworden?

In einem Interview schafft Entwickler Ubisoft endlich Klarheit (Quelle: IGN): So erklärt Clint Hocking, Creative Director von Far Cry 2, dass die Theorie der Wahrheit entspricht.

„„Jack Carver aus dem ursprünglichen Far Cry war dieser gerissene Schmuggler-Gun-Runner-Typ“, so Hocking. „Die Idee war, dass [der Schakal] er ist, nur 10 Jahre später oder so, nachdem er alles verarbeitet hat, was er auf dieser Insel [während der Ereignisse von Far Cry] gesehen hat. Vielleicht war es durch Medikamente verursacht, vielleicht ist es eine posttraumatische Belastungsstörung oder vielleicht ist es echt. Aber die Idee ist, dass er ein Jahrzehnt später sein Schmuggelspiel verbessert hat und in diesen Konflikt verwickelt ist.““

Die charismatischen Far-Cry-Bösewichte bilden ein besonderes Highlight der Shooter-Reihe, die gleichzeitig auch viele Geheimnisse umgeben: So rätseln viele Fans immer noch, was aus Schurke Vaas Montenegro aus Far Cry 3 geworden ist. Lebt er noch, hat er überhaupt existiert oder ist er nun ein Teil des Helden? Aber während dieses Rätsel offen bleibt, konnte dank Ubisoft zumindest das Geheimnis um den Schakal nach 13 Jahren gelöst werden.

Es ist offiziell: Jack Carver, Protagonist aus Far Cry, wird in Far Cry 2 zum Waffenhändler "Der Schakal". Das erinnert an das berühmte Batman-Filmzitat von Harvey Dent aus The Dark Knight: "Entweder stirbst du als Held oder lebst solange, bis du selbst der Böse wirst." Ob Far Cry 6 und sein Bösewicht den Spielern auch so lange im Gedächtnis bleiben wird, bleibt abzuwarten.