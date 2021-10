Squid Game: Fans stellen Szenen aus Netflix-Hit in Animal Crossing nach

Fans bauen Momente aus Squid Game in Animal Crossing nach. (Bildquelle: Netflix / Nintendo)

Mit der koreanischen Serie Squid Game hat Netflix einen blutigen Überraschungserfolg gelandet. Auch Fans von Animal Crossing sind von der Serie begeistert und stellen einige bekannte Szenen im Spiel nach.

Squid Game ist eine dystopische, aber schmerzhaft realistische Serie, in der hoch verschuldete Menschen in tödlichen Kinderspielen um eine obszöne Menge Geld kämpfen. Die spannende Netflix-Produktion hat sich seit dem Release zu einem weltweiten Serien-Phänomen entwickelt, das nun dank der begeisterten Fan-Gemeinde auch in Games seinen großen Auftritt bekommt.

Animal Crossing: Fans stellen Netflix-Hit nach

Obwohl Squid Game einen deutlich brutaleren Ton als Animal Crossing: New Horizons anschlägt, finden sich in dem Nintendo-Switch-Spiel mittlerweile einige liebevolle Fan-Nachbildungen von besonders einprägsamen Momenten. So hat zum Beispiel Reddit-User Dingogou seine Interpretation der U-Bahn-Szene gepostet, in der Hauptcharakter Seong Gi-hun zu einer folgenschweren Partie des Spiels Ddakji aufgefordert wird.

Schaut euch hier den Ddakji-Post auf Reddit an:

Auch auf Imgur posten Gamer ihre Animal-Crossing-Kreationen, die teilweise höchst dramatische Szenen aus der Serie darstellen – wie zum Beispiel die Spiele Rotes Licht, grünes Licht, Zuckerfiguren oder die Glasbrücke – und den niedlichen Animal-Crossing-Figuren ist die emotionale Anspannung deutlich anzusehen. (Quelle: Imgur)

Squid Game: Überwältigender Streaming-Erfolg

Laut Berichten soll Squid Game mittlerweile nicht nur die erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie sein, sondern sich auf dem besten Weg befinden, die weltweit erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt zu werden. (Quelle: cnet)

Diesen Erfolg haben wohl die Wenigsten vorausgesehen, aber Gamer feiern den Hype mit voller Begeisterung: Neben den Animal-Crossing-Kreationen wurde die Serie ebenfalls bereits im populären Spiel Roblox verewigt, wie ein Twitter-Post beweist. (Quelle: Twitter)

Der internationale Netflix-Hit Squid Game findet sich jetzt auch in Nintendos Animal Crossing: New Horizons wieder – dank liebevoller Nachbildungen von Serien-Fans.