The Witcher 3: Auch in PS1-Grafik sieht Geralt immer noch heiß aus

Der YouTuber Anders Lundbjörk hat Geralt aus Witcher 3 eine PS1-Grafik verpasst.

Geralt aus Witcher 3 gehört mittlerweile zu einer der größten Gaming-Ikonen. Aber würden seine Fans auch Witcher 3 spielen wollen, wenn es in den Neunzigern auf der PS1 veröffentlicht worden wäre? Beantwortet euch selbst die Frage, nachdem ihr das nostalgische Demake eines YouTubers gesehen habt.

Witcher 3 in PS1-Grafik: Pixel-Geralt kann noch gut austeilen, Pixel-Yennefer aber auch

Über die Zeit haben schon viele Spiele von ihren Fans ein Demake erhalten, also eine Version mit älterer Pixelgrafik. Nach Death Stranding und The Last of Us 2 erhielt nun auch Hexer Geralt aus Witcher 3: Wild Hunt eine Zeitreise in die PS1-Ära.

Der YouTuber Anders Lundbjörk hat sich für das Demake keine geringere Szene ausgesucht als die berühmte Badewannenszene am Spielanfang. Hier könnt ihr es euch selbst ansehen, aber seid gewarnt! Es ist sehr pixlig!

Während Pixel-Geralt auf seine Weise immer noch heiß aussieht, hat auch Pixel-Yennefer im Fan-Demake nicht an Schlagfertigkeit eingebüßt. Zugegeben, das Ende des Videos ist recht witzig, auch wenn das Original natürlich anders ausgeht. Die Community feiert die Pixel-Zeitreise mit über 31.000 Views und würde sich über ein komplettes Demake zu Witcher 3 sehr freuen.

Falls ihr Witcher 3: Wild Hunt noch nicht gespielt habt, solltet ihr es jetzt unbedingt nachholen:

The Witcher 3: Wild Hunt [PS4, Xbox One,Nintendo Switch]

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Witcher 3: Wild Hunt erschien ursprünglich im Mai 2015, hätte aber auch in den Neunzigern auf der PS1 eine gute Figur gemacht. Schön zu sehen, dass weder Geralt noch Yennefer in schlechterer Grafik nicht an Liebenswürdigkeit einbüßen.