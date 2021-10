Steam lässt euch für kurze Zeit Hunderte Spiele kostenlos zocken

Auf Steam könnt ihr gerade unzählige Spiele kostenlos ausprobieren (Bild: MeanAstronauts / Steam)

Das Steam Next Fest läuft nur noch für kurze Zeit. Wer also noch kostenlos einen Blick in die kommenden Spiele-Trends werfen will, muss sich beeilen.

Steam Next Fest: Riesiges Spiele-Event ist bald vorbei

Das Steam Next Fest ist genau das Richtige für alle Spieler, die ständig einen Blick in ihre Spiele-Bibliothek werfen und sich denken: „Ich habe einfach nix zu zocken!“

Das Event lässt euch Hunderte neue Spiele vorab spielen, die in den kommenden Wochen und Monaten auf Steam erscheinen sollen. Das Event läuft vom 1. Oktober um 19 Uhr bis zum 7. Oktober 2021.

In diesem Zeitraum könnt ihr euch durch den kunterbunten Gaming-Demo-Garten wühlen und allerlei neue Spiele testen. Alle vorgestellten Spiele befinden zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklung, sodass ihr den Entwicklern mit Feedback auch bei der Weiterentwicklung ihrer Games weiterhelfen könnt.

Neben Demos gibt es auch zahlreiche Livestreams

Wer schon jetzt weiß, dass er keine Zeit finden wird, um die unzähligen Demos selbst auszuprobieren, sollte das Steam Next Fest trotzdem auf dem Schirm behalten. Während des Events werden auch zahlreiche Livestreams von den Entwicklern gestartet, die ihre Games vorstellen. Das bietet euch auch die Gelegenheit, sie mit allerlei Fragen zu löchern.

Wer hingegen nur in die vielversprechendsten Demos reinschnuppern will, wird ebenfalls fündig. Steam listet die aktuell beliebtesten Demo-Highlights in einer eigenen Übersicht auf.

Das letzte Steam Next Fest fand im Juni statt und hielt unter anderem Spieleperlen wie Naraka Bladepoint oder das Pixel-RPG Death Trash bereit. Wer also schon jetzt wissen will, welche Spiele in den kommenden Wochen und Monaten auf Steam trenden können, sollte sich das Steam Next Fest nicht entgehen lassen.