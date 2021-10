Stardew Valley: Fans feiern diabolische Scheidungs-Challenge

Ein Fan startet eine diabolische Challenge mit den Bewohnern von Stardew Valley. Bildquelle: Getty Images/ SIphotography/ ADragan

In Stardew Valley geht es eigentlich darum eine gemütliche Farm aufzubauen, Freunde zu finden und eine glückliche Familie zu gründen. Ein Fan will stattdessen das Herz jedes einzelnen Dorfbewohners brechen.

Stardew Valley: Fan spielt als professioneller Herzensbrecher

In Stardew Valley gibt es 12 Heiratskandidaten. Während ihr eure eigene kleine Farm in dem beschaulichen Dorf anlegt, lernt ihr sie einen nach dem anderen kennen und freundet euch mit ihnen an. Wenn ihr euch gut genug versteht (und ihr ihnen regelmäßig Geschenke zuschiebt) läuten vielleicht sogar die Hochzeitsglocken.

Der Reddit-User Alarmed-Stage-7066 will in dem Dorf jedoch als Herzensbrecher in Erinnerung bleiben. Sein Plan: Jeden Einzelnen Heiratskandidaten zu ehelichen, nur um sich dann wieder von ihnen scheiden zu lassen. Diese Grausamkeit scheint sogar in der Familie zu liegen. In seinem Post schreibt der User, dass seine 13-Jährige Tochter einen Trophäen-Raum vorgeschlagen hat, indem die liebsten Gegenstände der ehemaligen Ehepartner gelagert werden können. Diabolisch!

Fan feiert 12 Hochzeiten und 12 Scheidungen

Der arme Shane wurde von Alarmed-Stage-7066 bereits abgefertigt, weswegen jetzt sein Lieblingsessen (eine Peperoni) den Trophäen-Raum ziert. Als nächstes soll jetzt Alex an der Reihe sein. Das Meerjungfrauen-Amulett, mit dem in Stardew Valley um die Hand eines Dorfbewohners angehalten wird, ist schon ausgerüstet. In den Kommentaren schreibt der Herzenbrecher außerdem, dass er letztendlich mit dem Wesen Krobus zusammenziehen will. Bei den Menschen der Stadt käme er vermutlich auch nicht mehr besonders gut an.

Wenn ihr ebenfalls schon alle heiratsfähigen Bewohner in Stardew Valley einmal gedated habt, könnt ihr Stardew Valley Extended ausprobieren. Die Mod erweitert das Spiel um 25 NPCs, 32 Orte und vieles mehr.

