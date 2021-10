New-World-Spieler sind am liebsten nackt unter Fremden

In New World lassen Spieler (fast) alle Hüllen fallen. (Bildquelle: Deagreez, Getty Images)

Amazons MMO New World bietet Spielern große Freiheiten, ihre Zeit in Aeternum so zu verbringen, wie sie es für richtig halten. Logisch also, dass sich viele von ihnen die Rüstungen vom Leib reißen und mit anderen nackten Fremden im Dreck herumrobben.

Auf den Servern von Amazons New World spielen sich derzeit Szenen ab, die viele normalerweise eher auf besonders ausgelassenen Musik-Festivals vermuten würden: Spieler finden sich mit Fremden zusammen, entledigen sich ihrer Kleidung (soweit es das Spiel erlaubt) und robben oder tanzen als friedlich-freizügige Gruppenaktivität durch die Gegend.

New World: MMO trifft FKK

Zahlreiche Spieler posten auf Reddit Spielszenen aus New World, in denen sie auf eine Meute von halbnackten Avataren treffen, die sich in der Welt von Aeternum auf die eine oder andere Weise miteinander vergnügen. Wie ein Reddit-Post von User LukewarmCola beweist, zählen offensichtlich auch gewöhnungsbedürftige Gruppenwanderungen auf dem Bauch zu den Aktivitäten.

Schaut euch den Reddit-Post von LukewarmCola hier an:

Immerhin zeigt das Video aber ganz klar: Fremde Spieler sind bei den nackten Gruppen-Sessions jederzeit herzlich willkommen. Neben der Wanderung wurden auch bereits halbnackte Tanzpartys und Nacktduelle entdeckt und von Spielern auf Reddit gepostet. (Quelle: Reddit / Reddit)

Amazon: Riesen-Erfolg mit New World

Mit New World hat Amazon einen MMO-Hit gelandet, der für viel Aufsehen gesorgt hat und bei Steam durch die Decke gegangen ist. Die Welt von Aeternum hat Spielern offenbar einiges zu bieten, denn bereits seit dem Release hat der Ansturm die Server an ihre Grenzen gebracht.

Das MMO von Amazon Game Studios ist aktuell somit ohne Frage einer der populärsten Newcomer der Szene – inwieweit das freizügige Gruppenkuscheln zum Reiz des Spiels beiträgt, darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden.

Schaut euch hier den Trailer zu New World im Video an:

In Amazons MMO New World spielen sich aktuell einige interessante Aktivitäten ab: Spieler legen ihre Kleidungsstücke ab und versammeln sich zu halbnackten Gruppen-Happenings in Aeternum.