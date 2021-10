Animal Crossing: Pikantes Video wird zur Internet-Sensation

Ein freizügiger Clip einer Animal-Crossing-Katze sorgt für Furore. Bild: Nintendo, Getty Images/stockfour.

Die Charaktere in Animal Crossing: New Horizons sind eigentlich ziemlich unschuldig und quietschbunt – perfekt also, um als familienfreundliches Spiel durchzugehen. Doch einer der Nintendo-Lieblinge sorgt jetzt für ziemlich ungewohntes Aufsehen, und zwar mit einem besonders freizügigen Auftreten in einem viralen Clip.

Niedliche Nintendo-Figur entblößt sich

Wer momentan auf TikTok unterwegs ist, könnte auf ein besonders pikantes Video einer Animal-Crossing-Bewohnerin stoßen. Zumindest auf die geschnittene Version, denn explizit pornografische Inhalte sind auf der Social-Media-Plattform eigentlich verboten.

Im viralen Video ist Katze Kleo (im englischen "Ankha") zu sehen. Angelehnt an die Pharaonin Kleopatra, mag der Animal-Crossing-Charakter extravagante Kleider und einen an das alte Ägypten angelehnten Lebensstil. Sie gilt als einer der hochnäsigen Charaktere im Spiel. Im animierten Clip sieht man die Katzen-Dame nun beim ... nennen wir es "tanzen".

Einen jugendfreien Ausschnitt aus dem Clip seht ihr hier:

Kleo tanzt. Mehr nicht. Wirklich. (Bildquelle: Zone)

Ursprünglich stammt besagter Clip aus einem animierten Video vom Künstler Zone. Seit 2005 erstellt dieser pornografische Parodien zu beliebten Charakteren. Doch das ist das erste Mal, das eines seiner Werke eine solche Aufmerksamkeit auf sich zieht: Über 17 Mio. Aufrufe hat das erste TikTok mittlerweile.

Die Reaktionen des Internets sind vielseitig

Der Hype um das Video wird vor allem durch diverse Parodien befeuert. Unter dem Sound des Videos sowie dem Hashtag #ankhazone finden sich mehrere Kleo-Fans, die auf den Clip reagieren und eigene Memes, Songs oder Cosplays dazu hochladen. (Quelle: TikTok)

Auch der Song im Video, ein 1985 erschienenes Lied namens Camel By Camel, erlebt dadurch gerade seine Hochzeit. Ein im Jahr 2014 hochgeladenes YouTube-Video mit dem Lied hat innerhalb kürzester Zeit über 450 Mio. Klicks generieren können. Ein Kommentator schreibt darunter: "Er lächelt so, als ob er genau wüsste warum du hergekommen bist." – bezogen auf den 80er-Jahre-Sänger Sandy Marton.

Catchy ist es schon irgendwie, oder?

Es gibt aber auch einige kritische Stimmen bezüglich des Trends. TikTok-Nutzer warnen vor der Normalisierung der anzüglichen Bewegungen. Immer mehr junge Frauen imitieren die Bewegungen der Videospiel-Katze im Clip. Daher befürchten Kritiker, dass sich auch Minderjährige dem Trend annehmen könnten und sich somit im Netz sexualisiert darstellen.

Kleo galt auch schon vor ihrem Durchbruch als Pornodarstellerin als einer der beliebtesten Animal-Crossing-Charaktere. Welcher der folgenden knuddeligen Charaktere wird ihr wohl als nächstes in die Branche folgen?

Ein unschuldiger Animal-Crossing-Charakter wird durch TikTok zum Star: Ein animierter Ü18-Clip der fiktiven Katze sahnt mehrere Millionen Klicks ab und inspiriert Fans zu Parodien und Tänzen. Was haltet ihr vom Trend: lustig oder gefährlich?