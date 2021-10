GTA Remastered Trilogy: Handfeste Hinweise im Launcher entdeckt

Drei GTA-Klassiker könnten schon bald zurückkehren. Auch wenn Rockstar schweigt, gibt es viele Hinweise. Bildquelle: Getty Images/ Damir Khabirov

Während Fans vermutlich noch einige Jahre auf Grand Theft Auto 6 warten müssen, häufen sich Berichte über eine Remastered Trilogie mit drei älteren Open-World-Klassikern. Im Rockstar-Launcher sind jetzt handfeste Hinweise aufgetaucht.

GTA Remastered Trilogy: Hat Rockstar es schon verraten?

Die Hinweise auf eine GTA Remastered Trilogy werden konkret. Zunächst munkelten nur anonyme Quellen von einer Neuauflage der Grand-Theft-Auto-Klassiker GTA 3, San Andreas und Vice City. Kurz darauf hat eine entsprechende Definitive Edition in Südkorea bereits eine Alterseinstufung erhalten.

Offiziell hat sich der Entwickler Rockstar noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Im eigenen Rockstar Games Launcher findet sich jetzt jedoch ein weiterer Hinweis auf die kommenden Spiele. Der Twitter-User @videotech_ zeigt Screenshots, in denen Slots für GTA 3, Sand Andreas und Vice City aufgelistet sind. Die Einträge seien sogar bereits Anfang September in einem Update hinzugefügt worden.

GTA-Trilogie: Logos sind schon aufgetaucht

Da Rockstar weiterhin zu den Leaks schweigt, ist es aktuell noch nicht bekannt wann und in welcher Form die GTA Remastered Trilogy erscheinen wird. Der User @TezFunz2 teilte zusätzlich drei geleakte Logos für die die Definitive Edition. Die Spiele könnten also sowohl einzeln oder zusammen in einem Bundle veröffentlicht und verkauft werden.

Im Gegensatz zu der Remaster-Trilogie ist bereits bekannt, dass Rockstar an einer Next-Gen-Version für den Goldesel GTA 5 arbeitet. Die neue Version für PlayStation 5 und Xbox S/X kommt bei den Fans jedoch nicht besonders gut an.

Grand-Theft-Auto-Fans können sich freuen. Inzwischen ist es sehr wahrscheinlich, dass schon bald eine Remastered Trilogy für GTA 3, San Andreas und Vice City erscheint. Es fehlt nur noch eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games.