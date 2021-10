PS5 aus purem Gold: Hersteller verkauft Luxus-Konsole für Superreiche

Eine ganze besondere Ausführung der PlayStation 5. Bild: Caviar Royalgift / Getty Images - alexsl

Solltet ihr bislang auf der Suche nach einer PS5 leer ausgegangen sein und ein kleines Vermögen in eurer Geldbörse schlummern haben, könnte bald eine ganze besondere Version des aktuellen Sony-Flaggschiffs bei euch zu Hause landen – erstaunte Blicke inklusive. Garantiert! Auf eines müsst ihr jedoch verzichten: Kundenrabatt.

Vergoldete PlayStation 5 im Erzdesign

Besitztümer vergolden zu lassen ist zum einen eine Frage des eigenen Geschmacks, zum anderen vor allen Dingen aber auch eine Frage eures Geldes. Die Designer von Caviar Royalgift treiben diese Idee nun mit ihrem aktuellen Projekt auf die Spitze. Nach dem Motto: "Einfach nur vergolden kann doch jeder, wir legen noch mindestens zwei Schippen oben drauf!" So oder so ähnlich wirkt das Ergebnis bei der PlayStation 5 – Sonys bislang leistungsstärkster Konsole.

Zusammengesetzt aus acht massiven Goldplatten mit 18 Karat legt die Konsole kräftig an Gewicht zu und wird mit über acht Kilogramm fast doppelt so schwer. Dabei bringt das Edelmetall allein fast vier Kilogramm Zusatzgewicht auf die Waage. Bei der Herstellung wird eine komplexe Juweliertechnik verwendet, die die äußeren Konturen des Gehäuses wie Golderzlagerstätten aussehen lässt. Daher auch der Zusatz Golden Rock im Namen.

Das Design der PlayStation 5 Golden Rock im Video:

PlayStation 5: Controller mit Lederüberzug

Auch der DualSense-Controller wurde nicht ausgespart. Anders als beim Gehäuse setzen die Designer beim PS5-Eingabegerät zusätzlich auf eine Krokodilleder-Optik. Das Resultat wirkt nach außen hin vergleichsweise schlicht, soll allerdings ein einzigartiges haptisches Erlebnis bieten.

Die auf neun Stück limitierte Sonderanfertigung kommt so versandkostenfrei für stolze 499.000 Dollar , etwa 430.000 Euro bei euch an. Sollte euch das etwas zu teuer sein oder nicht eueren Vorstellungen entsprechen, könnt ihr die Konsole auch in weiteren Ausführungen ordern – beispielsweise in Carbon-Optik. Diese ist mit etwa 5.000 Euro dann auch nicht ganz so teuer.

PlayStation 4 | Die 7 besten Spiele

PSN Guthaben-Aufstockung | 20 EUR | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code

Der Kaviar-Juwelier hat bereits Produkte von Marken wie Apple, Samsung oder auch Nike diversen Spezialtunings unterworfen. Abgesehen von der Situation eines weiterhin anhaltenden Konsolenmangels, darf die Zweckmäßigkeit eines solchen Vorhabens durchaus infrage gestellt werden. (Quelle: Caviar Royalgift)