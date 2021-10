Hacker klaut Navy-Facebook-Account, um Age of Empires zu streamen

Statt U.S.-Schlachtschiff gibt es eine gemütliche Runde Age of Empires. Bild: Microsoft Game Studios, Getty Images/3DSculptor.

Oftmals sind Hacker-Angriffe böswilliger Natur – meist um Nutzerdaten abzustauben, oder andere eigennützige Interessen durchzusetzen. Ein Hacker hatte jetzt das unbändige Bedürfnis, den uralten Klassiker Age of Empires zu streamen. Dafür kaperte er kurzerhand den offiziellen Facebook-Account eines U.S. Kriegsschiffs. Warum nicht?

Statt Navy-Einsätze gibt es Age of Empires

Zugegeben, der Klassiker Age of Empires aus dem Jahre 1997 ist ein wirklich gutes Spiel. Warum nicht den Livestream anschmeißen und mehrere Zuschauer damit unterhalten? Das dachte sich ein bisher unbekannter Hacker, als er den Strategie-Hit am 3. Oktober auf Facebook livestreamte.

Der Austragungsort seines Livestreams ist das besonders Kuriose an dieser Geschichte. Anstatt sich seinen eigenen Account dafür zu schnappen, wählte der Hacker ausgerechnet den Facebook-Account der USS Kidd – ein amerikanisches Schlachtschiff. (Quelle: Task & Purpose)

Der Hacker beschriftet die Streams mit glorreichen Titeln wie "Hahahahaha". Bild: Task & Purpose, Facebook/USS KIDD.

Normalerweise berichtet der Account von den Tätigkeiten der Crew und des Schiffes, doch seit dem 3. Oktober war das Programm ein anderes: Schlachten in der Steinzeit.

Der Account-Dieb erlaubte sich sogar den Scherz und änderte den Account-Typ in "Gaming Video Creator".

Hacker wird das Handwerk gelegt

Nachdem eine Sprecherin der U.S. Navy bestätigt hatte, dass der offizielle Account gehackt wurde, ist dem Hacker mittlerweile das Handwerk gelegt worden.

Facebooks technischer Support hatte sich der Sache angenommen und wieder Zugriff auf den Account erhalten. Die sechs angesammelten Livestream-Videos sind auch nicht mehr auf dem Account zu finden.

Die Reaktionen in den Kommentaren der Stream-Aufzeichnungen seien sehr spärlich ausgefallen. Einige witzelten, welches Kind sich da wieder auf einer Gaming-Mission befindet und viele vermuteten schnell einen Hacker-Angriff.

Auch wenn die Übernahme zum Streamen von Age of Empires wirklich lustig ist, eine gute Show hat er nicht abgeliefert: In den etwa einstündigen Sessions kam der Hacker nicht einmal über die Steinzeit hinaus. Fail.

Ihr wollt weitere Epic Fails der Videospielgeschichte sehen? Bitteschön:

Ein offizieller Navy-Account wird gekapert, um einfach nur Age of Empires zu zocken. Dabei machte der Hacker in seinen Livestreams nicht einmal eine gute Figur. Mittlerweile ist der Account wieder in den Händen der USS Kidd.