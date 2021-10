Kriminelle Nintendo-Fans stehlen Auto mit einem "Game Boy"

Eine Gruppe Diebe aus Großbritannien hat ein äußerst merkwürdiges Werkzeug gewählt, um Autos zu stehlen. Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als würden sie ihre Beute mit einem Game Boy aufbrechen.

Kann der Game Boy etwa mehr, als nur 8-Bit-Klassiker wiedergeben? Hat Nintendo eine geheime Funktion in den mehr als 30 Jahre alten Handheld eingebaut, mit dem sich notfalls auch Autos knacken lassen? Eine Gruppe krimineller "Gaming-Fans" aus Großbritannien lässt es fast so aussehen. Die Gruppe wurde festgenommen, nachdem sie Autos augenscheinlich nur mit einem Game Boy knackten.

Das Fernsehnetzwerk BBC berichtet, dass die Diebe ein Gerät verwendeten, das nicht nur das Sicherheitssystem eines modernen Autos überwinden, sondern den Wagen auch starten konnte. Versteckt waren diese Funktionen in einem gefälschten Game Boy mit einem Supreme-Logo.

Nachdem die Diebe schließlich verhaftet wurden, fanden die Ermittler nicht nur den falschen Game Boy, sondern auch ein Video, in dem die Gruppe ihre Diebstähle aufnahmen und ihn sogar kommentierten. Das Video zeigt, wie problemlos das Gerät den Wagen knacken konnte. Alles was der Dieb tun musste, war es kurz gegen die Tür zu halten.

Ein Ermittler der Polizei erzählt der BBC weiterhin:

Die komplette Gleichgültigkeit die sie für die Opfer hatten, deren hart verdiente Vehikel sie in Sekunden entwendetet, ist offensichtlich an dem leichtfertigen Ton in den Aufnahmen zu erkennen, die wir auf ihren Handys gesichert haben.