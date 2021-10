Releases: Back 4 Blood ist endlich da

Im Mittelpunkt der Releases steht diese Woche das heiß ersehnte Back 4 Blood.

Viel Party und viel Shooter: In der kommenden Woche habt ihr die Wahl zwischen satter Action, Zombies und Minispielen, die eure Freundschaft auf die Probe stellen könnten.

Back 4 Blood | 12. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Zu viert gegen unzählige Zombie-Horden kämpfen: Das hat einst Left 4 Dead zu seinem Markenzeichen gemacht. Nun kehren die Entwickler des Originals mit Back 4 Blood zurück, welches im Grunde ein geistiger Nachfolger ist.

Auch in Back 4 Blood schießt ihr euch mit bis zu drei weiteren Mitspielern durch eine Vielzahl von Missionen, in denen je nach Schwierigkeitsgrad viele oder gar unzählige Zombies auf euch warten. Neben dem herkömmlichen Kanonenfutter gibt es auch noch Feinde mit speziellen Fähigkeiten, die besonders mächtig sind. Für Abwechslung soll ein System namens Game Director sorgen, welches Events und Gegner dynamisch der jeweiligen Situation anpasst.

Neben der Story-Kampagne gibt es zum Release außerdem einen separaten kompetitiven PvP-Modus, in denen jeweils vier Spieler in die Rolle der Zombies schlüpfen. Dort machen sie dann Jagd auf die vier Überlebenden und versuchen, ihre Flucht zu vereiteln.

Back 4 Blood (Playstation 4)

Disco Elysium: The Final Cut | 12. Oktober

Xbox One / Xbox Series X / Switch

2019 entwickelte sich Disco Elysium zum Rollenspiel-Geheimtipp auf dem PC. In diesem Jahr folgte die erweiterte Version namens Final Cut, die nun auch einen Release auf den beiden Xbox-Konsolen und der Nintendo Switch erhält. Inhaltlich gibt es dabei keine Änderungen am erzählerisch dialoglastigen Rollenspiel.

In Disco Elysium schlüpft ihr in die Rolle eines Polizei-Beamten, der eines Morgens mit einem heftigen Kater aufwacht. Schnell stellt ihr fest: Eigentlich seid ihr an diesem Ort, um einen Mord aufzuklären und nicht, um euch kaputt zu trinken. Nun gilt es, die einzelnen Puzzle-Teile nach und nach zusammenzusetzen, Bewohner vor Ort zu befragen, Indizien und Beweise zu finden und vieles mehr. Klassische Kämpfe gibt es derweil nicht, Disco Elysium setzt stattdessen stark auf Dialoge und eine große Entscheidungsfreiheit.

Technisch erwartet euch bei der Version für die Xbox Series X eine 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Auf der Xbox One und Nintendo Switch sind hingegen Auflösung und Bildwiederholrate entsprechend angepasst.

Jackbox Party Pack 8 | 14. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Zum mittlerweile achten Mal hat der Entwickler Jackbox Games eine Partyspiel-Sammlung zusammengestellt. Im Jackbox Party Pack 8 erwarten euch fünf neue Minispiele, die wie gehabt mit bis zu zehn Spielern und sogar 10.000 Livestream-Zuschauern gespielt werden können.

In Job Job dreht sich alles um ein abgedrehtes Bewerbungsspiel, während ihr in The Poll Mine aus einer verzauberten Mine mithilfe von Umfrageergebnissen entkommen müsst. Drawful Animate hingegen lässt euch animierte GIFs aus euren eigenen Zeichnungen erstellen und in The Wheel of Enormous Proportions gibt es ein Quiz mit einer ordentlichen Portion Glücksspiel. Zu guter Letzt müsst ihr in Weapons Drawn eure eigenen Morde vertuschen und zeitgleich die ausgeübten Morde eurer Freunde aufklären.

Wie üblich bei der Jackbox-Reihe können Mitspieler auch ihre Handys oder Tablets als Spielcontroller einsetzen. Darüber hinaus findet der Release ansonsten für den PC und sämtliche Konsolen statt.

Crysis Remastered Trilogy | 15. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Nachdem Crytek bereits das erste Crysis neu aufgelegt hat, folgen nun auch noch die beiden Nachfolger. Mit der Crysis Remastered Trilogy erscheint die Shooter-Reihe in einem Paket mit ein paar technischen Verbesserungen.

Dies beinhaltet verbesserte Lichteffekte, visuell aufgehübschte Charaktermodelle, Umgebungstexturen und einiges mehr. Inhaltlich gibt es derweil nur die jeweiligen Singleplayer-Kampagnen, die euch klassische und grafisch imposante Action-Kost liefern. Der Multiplayer-Modus ist nicht Teil des Pakets.

Der Release der Sammlung findet dabei für den PC und alle Konsolen statt. Nachdem es zwischenzeitlich hieß, dass die Switch-Version später folgen soll, erscheint sie nun auch am 15. Oktober zeitgleich mit den anderen Versionen.

CRYSIS REMASTERED TRILOGY (Playstation 4)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 15. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Im Kino ist der Anime Demon Slayer ein großer Erfolg gewesen. Nun bringen Sega und Cyberconnect 2 eine Videospielumsetzung auf den Markt. Diese ist ein klassisches Arena-Kampfspiel, bei dem ihr mit unterschiedlichen Charakteren antretet.

Die Singleplayer-Kampagne von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicle folgt dabei grob der Handlung der Vorlage und versetzt euch in die Rolle von Tanjiro Kamado, der seinen Rachefeldzug gegen die Dämonen beginnt, um seine Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln. Die Entwickler versprechen dabei actionreich inszenierte Kämpfe, die sich optisch am Anime orientieren.

Der Release von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba findet dabei sowohl für den PC als auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen statt. Lediglich die Nintendo Switch geht vorerst leer aus.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicle (Playstation 4)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | 15. Oktober

PS4 / Xbox One

Nachdem der Release von Story of Seasons: Friends of Mineral Town bereits vor einem Jahr auf dem PC und der Nintendo Switch erfolgt ist, gibt es jetzt noch eine weitere Umsetzung. Dieses Mal erhalten die PlayStation 4 und Xbox One eine Portierung des Bauernhof-Simulators.

Dabei handelt es sich um ein Remake des 2003 veröffentlichten Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Als Spieler kommt ihr fast schon genretypisch in ein neues Dorf, fangt an euren Bauernhof aufzubauen, pflanzt Gemüse und Obst an und schmiedet Beziehungen zu den Bewohnern vor Ort.

In Friends of Mineral Town dürft ihr mal wieder einen Bauernhof auf Vordermann bringen:

Inhaltlich ändert sich bei der Umsetzung für die PlayStation 4 und Xbox One nichts im Vergleich zu der Switch- oder PC-Version. Lediglich technisch wurde das Spiel angepasst.

Zusammen gegen Zombies schießen, die Crysis-Trilogie neu oder noch einmal erleben oder ein ungewöhnliches Rollenspiel starten: Im Oktober steht vor allem Abwechslung an der Tagesordnung - und zwar auf allen Plattformen.