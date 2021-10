Deathloop: Endlich ein Shooter, für den wir alle zu dumm sind

Michael findet, dass wir mehr Shooter brauchen, die Gamerhirne killen. Bildquelle: Getty Images / kirstypargeter.

Endlich! Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich darauf gewartet habe, dass die stumpfe Multiplayer-Shooter-Landschaft von einem neuen Spiel zerschmettert wird. Deathloop killt mein Hirn auf so viele Weisen, dass ich einfach mal Danke sagen muss. Und: Wir brauchen mehr solcher Shooter!

Deathloop: Die Story, das Gameplay, der Multiplayer - Ich kapier's nicht und bin glücklich

Erinnert ihr euch noch an BioShock aus dem Jahr 2007? Keine Sorge, ich will jetzt nicht über Big Daddys, Unterwasserstädte und "Would you kindly?" sprechen, ich will nur darauf hinaus: BioShock war für mich der Beweis dafür, dass Videospiel-Shooter vor langer Zeit auch mit einer Singleplayer-Kampagne glänzen konnten. Viel mehr noch – mit einer intelligenten Kampagne.

Heute, vierzehn Jahre später, kämpfen Call of Duty und Battlefield allein um die Genre-Hoheit, aber wo wird dieses Gefecht ausgetragen? Auf der Multiplayer-Map, im Retro-Deathmatch oder im Battle Royale. Keine Frage, das macht Spaß und auch ich bin dem verfallen, aber wenn wir ehrlich sind, etwas fürs Hirn ist das nicht.

Werden wir jemals wieder so etwas wie BioShock bekommen? Eine Frage, die ich mir gar nicht mehr zu stellen traute. Bis sich der halb geniale, halb verrückte Entwickler Arkane Studios mit einem neuen Spiel zurückmeldete. Okay, vielleicht war seine Dishonored-Reihe zu viel Gameplay-Sandkasten und vielleicht war Prey zu schwer und gemein, aber bei James-Bond-Vibes, Zeitschleifen-Insel und abgefahrenen Ballereien wusste ich: Deathloop wird voll mein Spiel. Und das ist es, aber nicht so, wie ich dachte.

Deathloop: Morgen selbe Zeit, selber Tod?

Die Story : Machen wir uns nichts vor – Deathloop macht ein riesiges Mysterium auf, beantwortet fast keine Fragen und die Antworten, die es gibt, sind nicht zufriedenstellend. Aber hier beginnt der spaßige Teil. Vielleicht wird der eine Spieler allein nicht alle Info-Schnipsel finden und richtig deuten können, aber zum Glück kann er auf die gesamte Schwarmintelligenz der Gamerschaft zurückgreifen. Und wenn ich auf Reddit lese, dass vieles dafür spricht, dass Deathloop in derselben Welt wie Dishonored spielt (Wow!), muss ich sagen: Nein, die Geschichte ist nicht perfekt, aber sie beschäftigt mich wie schon lange kein Shooter mehr.

Das Gameplay : Ja, wir sind viel zu mächtig in Deathloop. Aber ich bin jedes Mal erstaunt, wie viel Kreativität und Kombinationsmöglichkeiten die einzelnen Kräfte den Spielern zur Verfügung stellen. Teleportieren, Schicksale verknüpfen, Unsichtbarkeit – ähnlich wie in Ghost Runner kann ich meine Spielweise immer weiter perfektionieren und ausbauen, hier schneller sein, hier tödlicher sein und mir weitere Ideen aus Foren holen. Egal wie lange ich spiele, es fühlt sich immer noch nur wie die Spitze des Eisberges an . Brauche ich all das? Nein, aber darum geht es auch nicht.

Der Multiplayer: Wer will, kann die Seiten wechseln und statt den Loop zu zerstören, ihn vor anderen Spielern beschützen und diesen damit den Tag (und den ganzen Fortschritt) vermiesen. Das spielt sich so, als ob man gegen sich selbst Schach spielen müsste. Weiß mein Gegenspieler, was ich weiß, was er weiß, was ich weiß? Wenn die Partien nicht im typischen CoD-Camper- und Dauerfeuer-Chaos geendet haben, bin ich hier schon auf wirklich clevere Spieler getroffen, die mir ebenfalls noch den einen oder anderen Trick beigebracht haben. Ja, die Balance stimmt nicht immer, aber das ist mal wirklich etwas Anderes, etwas fürs Hirn, nicht nur für den Abzugfinger.

Am Ende verstehe ich die Geschichte von Deathloop immer noch nicht, auch wenn sie sehr viele interessante Theorien aufwirft. Das Gameplay hätte so viel Abwechslung nicht gebraucht und der Multiplayer wird an seiner Spielerbasis scheitern, die das Konzept nicht verstanden hat. Aber ich muss sagen: Danke Deathloop, dass du es mir im Gegensatz zu anderen Spielen mal nicht einfach machst.