Fan macht's möglich: Resident Evil 8 mit PS1-Grafik kostenlos zocken

Resident Evil Village und Castlevania in einem Spiel. Bild: Capcom

Resident Evil Village fesselt die Fans nicht nur mit einer umfangreichen Story sondern auch mit einer tollen Grafik. Auf die kommt es allerdings nicht immer an. Auch in 2D hat Resident Evil 8 seinen eigenen Charme.

Resident Evil küsst Castlevania

Wer an Resident Evil Village denkt, denkt sicher an die mutierten Gefangenen, die Vampir-Schwestern, das Schloss und natürlich an die ikonische Lady Dimitrescu.

Das Entkommen vor der großen Vampirlady in den unendlichen Gängen des Schlosses gehört bei vielen Spielern sicherlich zu den Highlights und erinnert manche vielleicht sogar an den 2D-Action-Plattformer Castlevania aus dem Jahr 1986.

Entwickler OcO ging es vermutlich genauso, deswegen veröffentlichte er auf der Seite itch.io kürzlich ein Demake mit dem Namen „Residentvania“. An dem Projekt arbeitete er laut eigener Angabe zwei Monate und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

Das Video zeigt euch das ganze Spiel:

Mit einem Messer kämpfen oder aus der Ferne schießen

Wie in den originalen „Resident Evil“-Spielen, könnt ihr auch in „Residentvania“ entweder mit dem Messer kämpfen oder mit gesammelten Waffen aus der Ferne schießen. Das Gameplay ist simpel, wechselt zwischen einfachen Jump'n'Run- sowie Kampfszenen hin und her und mischt so charmant das moderne Spiel mit dem Retro-Klassiker.

Das ganze Spielerlebnis mit einer der Vampirschwestern, Lady Dimitrescu und zahlreichen mutierten Dienern sowie Werwölfen dauert nur etwa vier Minuten, ist aber ein kostenloser Spaß für echte Fans.

Solltet ihr Resident Evil 8 noch nicht gespielt haben, empfehlen wir euch, es nachzuholen:

Resident Evil Village [USK 18 - UNCUT] Entwickler: Capcom

(Quelle: itch.io)