PS5 für 199 Euro kaufen: Top-Angebot von Yello wieder da!

Sichert euch jetzt die PS5 für 199 Euro dank eines Angebots von Yello. (Bild: GIGA)

Beim Stromanbieter Yello könnt ihr euch die Konsole wieder für 199 Euro Zuzahlung sichern, inklusive Ökostrom- oder Gastarif – zudem gibt es 12 Monate lang PlayStation Plus gratis dazu. Wir haben uns die Konditionen genau angesehen und erklären euch, warum sich das Angebot lohnt.

PlayStation 5 Disc-Edition und 12 Monate PS Plus für 199 Euro: Das bietet euch Yello

Das PS5-Angebot von Yello – jetzt ansehen

Falls auch ihr zu der Fraktion gehört, die seit Monaten vergeblich versucht, eine PS5 zu ergattern, dann ist das aktuelle Angebot von Yello definitiv einen Blick wert. Wer einen Strom- oder Gastarif über den Anbieter abschließt, bekommt eine PS5 in der Disc-Edition inklusive 12 Monate PlayStation Plus für eine Zuzahlung von 199 Euro. Aber wie immer heißt es nur so lange der Vorrat reich. Die letzten Male war das Angebot sehr schnell vergriffen. Wir haben alle Informationen zum Angebot für euch zusammengefasst:

Das Angebot von Yello: Ihr bekommt eine PlayStation 5 (Disc-Edition) und ein PS-Plus-Abo über 12 Monate in Kombination mit einem Strom- oder Gastarif von Yello.

Ihr bekommt eine in Kombination mit einem Strom- oder Gastarif von Yello. Die einmalige Zuzahlung beträgt 199 Euro .

. Die PS5 (Disc-Edition) wird mit einem DualSense-Controller, einem HDMI-Kabel, Netz- und USB-Kabel und einem Standfuß ausgeliefert.

PS5 bei Yello: Die Tarif-Details im Überblick

Das Angebot hört sich echt verlockend an, zumal ein Stromanbieterwechsel bei den meisten ohnehin überfällig ist. Oft steckt man noch in einem viel zu teuren Altvertrag – und wer jetzt wechselt, bekommt noch eine PS5 obendrauf. Um zu erfahren, ob das Angebot bei euch verfügbar ist und um vorab zu checken, welche Kosten im Detail auf euch zukommen, geht wie folgt vor:

Wählt auf der Yello-Seite euer Wunschgerät aus . Neben dem PlayStation-5-Bundle steht auch eine Nintendo Switch oder ein Smartphone-Bundle zur Auswahl. Unserer Meinung nach ist aber die PS5 die mit Abstand beste Prämie.

. Neben dem PlayStation-5-Bundle steht auch eine Nintendo Switch oder ein Smartphone-Bundle zur Auswahl. Unserer Meinung nach ist aber die PS5 die mit Abstand beste Prämie. Gebt eure Postleitzahl und euren aktuellen monatlichen Stromverbrauch ein. Den Wert entnehmt ihr am besten der letzten Abrechnung eures aktuellen Anbieters.

Nun könnt ihr zusätzlich angeben, ob ihr einen Umzug plant.

Nach einem Klick auf "Tarife berechnen" spuckt euch die Webseite ein passendes Angebot aus.

Das PS5-Angebot von Yello – jetzt ansehen

Tarif-Details "Strom Klima Plus"

Yello bietet 100 Prozent europäischen Ökostrom an (mit TÜV-Zertifikat)

18 Monate Mindestvertragslaufzeit

24 Monate Preisgarantie. Also egal wie sich die Marktpreise entwickeln, der Preis bleibt 24 Monate unverändert

Energie-Check-App „kwhapp“: Die App ermöglicht euch, euren Stromverbrauch bequem auf dem Smartphone zu überwachen / Google-Playstore / Apple-Store

PS5 + 12 Monate PS-Plus Abo für 199 Euro als Bonus zum gewählten Strom- oder Gastarif

Wichtige Infos zum Tarif-Wechsel

Yello hat natürlich ein Interesse daran, euch beim Anbieterwechsel zu helfen. Deswegen bietet euch das Energieunternehmen eine Tarifwechsel-Option an. Wählt ihr die Option, kündigt Yello euren aktuellen Tarif in eurem Namen – weniger Stress für euch!

Beim Buchen des Tarifs fragt Yello ab, ob das Unternehmen für euch kündigen soll oder ob ihr selbst den Vertrag gekündigt habt. Ihr müsst einfach eine der beiden Optionen anklicken.

oder ob ihr selbst den Vertrag gekündigt habt. Yello garantiert euch die Lieferung des PS5-Bundles und 12-monatigen PS-Plus-Abos innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen nach Abschluss des Tarifs.

Lohnt sich das Yello-Angebot und der Stromanbieterwechsel?

Das PS5-Angebot von Yello – jetzt ansehen

Selbstverständlich müsst ihr jetzt noch entscheiden, ob sich für euch ein Wechsel lohnt. Vergleicht euren aktuellen Tarif genauestens mit dem Angebot von Yello und wählt dann den Tarif, der zu euch am besten passt.

Die Kosten für euren Stromvertrag hängen von mehreren Faktoren ab. Je nach Bundesland und Haushaltsgröße (Anzahl der Personen im Haushalt) variieren die Kosten. Generell bewegen sich die Preise für den Ökostrom von Yello im mittleren Preisniveau.

Überprüft also einfach selbst mit dem Tarif-Rechner von Yello, ob ihr bei eurem aktuellen Anbieter zu viel zahlt. Aber falls ihr bereits mit dem Gedanken spielt, von einem regulären Tarif auf einen Ökostromtarif zu wechseln, dann lohnt sich die Überlegung allemal, auch wenn die Kosten mit dem neuen Tarif ein paar Euro pro Monat höher liegen.

Ihr bekommt schließlich das PS5-Plus-Bundle für 199 Euro obendrauf. Die PS5-Disc-Edition kostet im Handel 499,99 Euro (UVP) zusammen mit 12 Monate PS Plus im Wert von 59,99 Euro (PSN-Store Preis) kommt ihr auf 569,98 Euro. Ihr spart also ein paar Groschen für die Konsole. Falls ihr aber tendenziell eher einen neuen Mobilfunkvertrag braucht und keinen neuen Stromanbieter, dann ist vielleicht das "PS5 + Mobilfunktarif-Angebot" von Mobilcom-Debitel für euch interessanter.