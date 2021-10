Minecraft-Spieler baut Rennstrecke, die sogar Mario Kart blass aussehen lässt

Da staunt selbst Super Mario nicht schlecht: Ein Minecraft-Spieler stampft eine beeindruckende Rennstrecke aus dem Boden. Bild: Nintendo, YouTube/Pacckker.

Dass Minecraft kein Rennspiel ist, ist klar. Das hält die fleißige Community des Sandbox-Spiels nicht davon ab, dennoch eine eigene Rennstrecke zu entwerfen. Diese ist nicht nur wunderschön geworden, sondern ist obendrein befahrbar! Da wird sogar Super Mario blass vor Neid.

Minecraft trifft Mario Kart

Immer wieder wird Minecraft seinem Sandbox-Titel gerecht und überrascht mit neuen, beeindruckenden Kreationen. Oder besser gesagt: es überraschen die Spielenden dahinter.

Denn eine kleine Truppe an acht Spielern hat sich für ein halbes Jahr zusammengerauft und an einem besonderen Projekt gearbeitet. Das Ergebnis ist eine wirklich umwerfende Rennstrecke, die selbst in Rennspielgrößen wie Mario Kart eine gute Figur abgeben würde.

Neben dem wirklich schönen Schauplatz der Rennstrecke, begeistert sie vor allen Dingen durch ihre Funktionalität. Denn wo viele Kreationen anderer fleißiger Minecraft-Erbauer meist bloße Optik sind, kann diese Strecke sogar mit Booten befahren werden. In die Boote, fertig, los! Ihr könnt euch das krasse Endergebnis in diesem wirklich atmosphärischen YouTube-Video selbst ansehen:

Boot-Strecke gleicht einer Fantasy-Welt

Schon das Video alleine besticht durch eine fantastische Qualität. Die Rennstrecke nennt sich "Wild Woods" (zu Deutsch: Wilde Wälder) und führt durch das Innenleben riesiger Bäume, durch verwinkelte Höhlen und vorbei an Wasserfällen. Dabei überrascht die Umgebung immer wieder mit liebevollen Details und erinnert an eine verwunschene Fantasy-Welt.

Die gesamte Welt ist also stimmig um die Rennstrecke geformt worden, was ein Überblick über das Areal eindrucksvoll zeigt. Das sogenannte Terraforming ist ein wirklich aufwendiger Prozess in Minecraft, der in diesem Fall besonders viel Zeit in Anspruch genommen haben muss. Doch das Ergebnis hat sich definitiv gelohnt.

Sowohl in den Kommentaren auf YouTube, als auch im Subreddit werden die Mühen mit Lob überhäuft (Quelle: Reddit). Einige fragen sogar nach einem Download-Link für ihre eigenen Welten. Scheinbar haben die Ersteller allerdings noch keinen zur Verfügung gestellt.

Leider ist nicht jeder Spieler gleich ein Minecraft-Bau-Profi, was diese lustigen Bauwerke unserer Community beweisen:

Eine fleißige Gruppe an Minecraft-Spielern hat eine wirklich beeindruckende Boot-Rennstrecke im Survival-Game gezaubert. In einem stimmigen und atmosphärischen YouTube-Video präsentieren sie ihr Endergebnis, welches sich wirklich sehen lassen kann.