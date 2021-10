GTA 5: Spieler stellen Squid Game im Open-World-Hit nach

Einige Spieler in GTA Online haben die Kinderspiele aus Squid Game nachgestellt. (Bild: YouTube / Vadact)

Die Netflix-Serie Squid Game hat sich binnen kürzester Zeit zu einem echten Hit gemausert und schwappt nun auch in die Gaming-Welt rüber. Einige GTA-Online-Spieler haben die morbiden Kinderspiele aus der Show kurzerhand nachgebaut und das Ergebnis in Form eines Videos festgehalten.

Squid Game: GTA-Spieler stellen die Show nach

Erst Animal Crossing, dann Die Sims 4 und nun ist auch GTA 5 dem Squid-Game-Fieber verfallen.

Auf YouTube trendet gerade ein Video, in dem Spieler eines Rollenspiels-Servers in GTA Online den Netflix-Hit Squid Game teilweise nachstellen. Im Video zu sehen sind unter anderem die Spiele „Rotes Licht, grünes Licht“ und die Glasbrücke. Zusätzlich haben sich die Organisatoren des Events auch ein weiteres tödliches Spiel ausgedacht, das nicht Teil der offiziellen Serie ist.

Wie im Netflix-Original müssen sich die Spieler an die Regeln der Kinderspiele halten. Tun sie das nicht, werden sie kurzerhand getötet und scheiden somit aus.

Beim Zusatzspiel aus dem YouTube-Video handelt es sich um ein wildes „Katz und Maus“-Spiel, in dem alle Spieler gleichzeitig in einem riesigen Serverraum freigelassen werden und versuchen müssen, sich so lange wie möglich vor dem Killer zu verstecken, der zwischen den Serverschränken auf sie lauert.

Auf Roleplay-Servern ist vieles möglich. Wir waren etwa mit einigen GTA-Cops auf Streife:

Wie steht es um eine offizielle Spielumsetzung?

Weder Netflix noch Squid-Game-Erfinder Hwang Dong-hyuk haben sich bislang dazu geäußert, ob der Serien-Hit eventuell bald auch in Form eines offiziellen Spiels umgesetzt wird. Vorerst müssen sich die Spieler also weiterhin mit den Umsetzungen in anderen Games zufriedengeben.

Für Netflix würde sich ein solches Projekt jedoch anbieten. Schließlich hat der Streaming-Gigant erst vor Kurzem seine Gaming-Offensive gestartet und versucht auf diese Weise, einen neuen Markt für sich zu erschließen (Quelle: GIGA).

Das Problem an der Sache: Die Entwicklung eines solchen Spiels dürfte eine ganze Weile dauern. Bis dahin könnte der Trend um Squid Game längst abgeflacht sein. Ob wir also jemals ein offizielles Squid-Game-Spiel bekommen, steht aktuell noch in den Sternen.