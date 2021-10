Skyrim: Fan findet Bethesdas geheime Folterkammer

Mit einem Konsolenbefehl teleportiert sich ein Skyrim-Spieler in Bethesdas geheime Folterkammer. (Bild: Bethesda Softworks / Getty Images – Zeferli)

Ein Skyrim-Spieler hat im RPG-Hit quasi die echte Kammer des Schreckens gefunden. Dort müssen drei halbnackte Männer Tag und Nacht Kohleöfen befeuern. Ist das Bethesdas geheime Skyrim-Folterkammer?

So findet ihr die geheime Folterkammer in Skyrim

Der Reddit-Nutzer "Xx_StevenHawking" zeigt, wie ihr in The Elder Scrolls 5: Skyrim die wahre Kammer des Schreckens betreten könnt. Wie bei vielen Geheimnisse in dem Rollenspiel versteckt sie sich hinter einem Konsolenbefehl.

The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Amazon ansehen.

Um an diesen grauenhaften Ort zu gelangen, müsst ihr zunächst die Konsole mit der "^-Taste" öffnen. Wenn ihr danach "coc aaaDeleteWhenDoneTestJeremy" eingebt, werdet ihr in die Kammer teleportiert. Der Reddit-Nutzer findet dort drei knapp bekleidete Personen, die in einer dunklen Höhle Kohle in einen Ofen schütten müssen. Trotz der spärlichen Ausstattung des Raumes, ruckelt das Spiel dort sogar.

Die Folterkammer hat jedoch noch weitere Geheimnisse zu bieten. Wenn ihr den NPCs namens "TestJeremySmall" unterbrecht, schrumpft er. Tut ihr das gleiche bei "TestJeremyBig" wächst er zu einem Riesen heran.

Was hat es mit dem versteckten Ort auf sich?

In der Kammer selbst gibt es keine Anzeichen dafür, welchem Zweck die Öfen und die NPCs dienen. Vermutlich wollte Entwickler Bethesdas dort etwas für das fertige Spiel testen. Auch wenn der Name es direkt anspricht, wurde sie danach offensichtlich nicht gelöscht.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post wird ebenfalls über die Funktion des Raumes diskutiert. "dinowithissues" vermutet, dass diese drei armen Seelen Skyrim mit ihren Öfen erst zum Laufen bringen. "crupp0" behauptet außerdem, dass der riesige NPC manchmal auch im regulären Himmelsrand erscheinen kann. Zweifellos ein erfolgloser Fluchtversuch.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Ein Skyrim-Spieler findet eine geheime Folterkammer. Was haben die armen NPCs nur verbrochen, um ein solches Schicksal zu verdienen? Habt ihr bereits geheime Orte mithilfe von Konsolenbefehlen entdeckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.