Pokémon-Remakes: Eine Neuerung stößt den Fans sauer auf

Fans frustriert die Neuauflage des NDS-Klassikers schon jetzt. Bild: Nintendo / Getty Images - kupicoo

Eine Änderung am Gameplay soll zwei Editionen einfacher machen und sorgt prompt für viel Gegenwind. Welches umstrittene Detail in den beiden kommenden Pokémon-Teilen Einzug halten soll und warum Fans das so kritisch sehen, erfahrt ihr bei uns.

Pokémon-Neuauflage sorgt für Fan-Frust

Pokémon-Anhänger die momentan auf Strahlender Diamant und Leuchtende Perle warten, müssen sich noch ein paar Wochen gedulden. Bereits jetzt sorgen die beiden Remakes allerdings für Unverständnis und einige aufgeregte Spieler in der Community.

Woher kommt dieser Ärger? In beiden Ablegern der beliebten Reihe, die damit in die bereits aus Pokémon Schwert und Schild bekannte Sinnoh-Region zurückkehren, wird die sogenannte Share-Funktion dauerhaft aktiv sein. Mit dieser Mechanik soll die Aufzucht von Pokémon erleichtert werden, indem die Erfahrungspunkte gleichmäßig auf die gesamte Gruppe umverteilt werden.

Spieler befürchten nun, dass ihnen die Entwickler damit ein Stück weit die Kontrolle über ein gezieltes Training ihrer kleinen Monster entziehen. In den meisten Spielen der Reihe bekommen nur die Pokémon, die tatsächlich am Kampfgeschehen teilnehmen, Erfahrungspunkte zugesprochen – mit einer Ausnahme.

Alle eure bunten Weggefährten die ein Exp.All- oder Exp.Share-Item (EP-Teiler) in der Hand halten profitieren ebenfalls von der erzielten Erfahrung – auch wenn diese nicht aktiv an einer Auseinandersetzung beteiligt waren. Doch das ist noch nicht alles.

Auch Pokémon-Kompetitivspieler betroffen

Andere Spieler fürchten, dass diese Funktion auch das als Effort Values bezeichnete Aufwerten der kleinen Monster betreffen könnte. Dahinter verstecken sich variable Statuspunkte, die ein Pokémon erhält, wenn ihr damit gegen bestimmte andere Arten antretet und gewinnt.

Kompetitive Spieler legen nämlich großen Wert auf eine genaue Verteilung dieser Punkte, um das Bestmögliche aus einem Pokémon herauszuholen. Mit den neuen Teilen wird die Umsetzung bald etwas schwieriger werden, wenn auch weiterhin möglich sein. Dafür könnt ihre eure digitalen Lieblingstierchen in einer Box zwischenlagern. Dort gibt es dann weder Erfahrungs- noch EV-Punkte.

Diese Spiele solltet ihr euch unbedingt anschauen:

13 Meisterwerke, die ihr im Leben unbedingt spielen solltet

https://www.amazon.de/Pok%C3%A9mon-Strahlender-Diamant-Nintendo-Switch/dp/B095XV4V4Z/ref=sr_1_1?crid=5747J43G7MMX&dchild=1&keywords=pokemon+strahlender+diamant&qid=1634204204&sr=8-1

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Pokémon-Hauptspiele im Laufe der Zeit ohnehin bereits als zu einfach gelten und sich oft an sehr jungen Gelegenheitsspielern ausrichten. Beide Abenteuer erscheinen voraussichtlich am 19. November für die Nintendo Switch. Die Originale erschienen bereits 2007 auf dem Nintendo DS.