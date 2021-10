Back 4 Blood: Fast-Food-Kette sorgt für Online-Beef

Back 4 Blood: Entwickler wird von Fast-Food-Kette attackiert. (Bildquelle: Khosrork, Getty Images)

Kurz nach dem Release von Back 4 Blood mussten die Entwickler einen unerwarteten Angriff abwehren – und zwar von Fast-Food-Kette KFC. Der Fried-Chicken-Gigant sorgte auf Twitter untypischerweise für reichlich Beef.

Nur einen Tag nach dem Release von Back 4 Blood hat der offizielle Gaming-Twitter-Account von Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken ein ziemlich unflätiges Urteil über den Zombie-Koop-Shooter gefällt. Entwickler Turtle Rock Studios quittierte die Kritik seinerseits mit einem abfälligen Urteil über die KFC-Qualität – insgesamt ergab sich so ein ziemlich unerwarteter Schlagabtausch.

Back 4 Blood vs. KFC: Schräger Twitter-Streit

Der Twitter-Account KFC Gaming startete die Fehde mit einem Tweet, in dem Back 4 Blood als billige Kopie des "Meisterwerks" Left 4 Dead bezeichnet wurde. Turtle Rock schlug ein paar Stunden später mit einem Tweet zurück, der auf die berühmte Gewürzmischung der Fast-Food-Kette Bezug nahm: "11 herbs and spices, and still no taste." ("11 Käuter und Gewürze und immer noch kein Geschmack.")

Das Aufeinandprallen von Fast-Food-Kette und Games-Entwickler kommt ziemlich aus dem Nichts. Auch wenn bei solchen öffentlich-vorgetragenen Konflikten ein Marketing-Gag nie ganz auszuschließen ist, scheint dies in diesem Fall nicht allzu naheliegend – denn für keine der beiden Parteien ist es besonders positive Publicity.

Besonders KFCs Initial-Attacke wirkt nicht sonderlich durchdacht – schließlich hat Turtle Rock Studios sowohl Left 4 Dead als auch Back 4 Blood entwickelt.

"Left 4 Dead"-Nachfolger: Zombie-Action für Multiplayer-Fans

Während die PC-Version von Back 4 Blood mit einem aktuellen Metacritic-Score von 77 kurz nach dem Release zwar nicht zu den absoluten Top-Spielen gehört, gibt es durchaus auch zahlreiche Bewertungen für das Spiel, die die Gemeinsamkeiten mit Left 4 Dead als positiv bewerten (Quelle: metacritic).

Abonnenten vom Xbox-Game-Pass können das Zombie-Game außerdem völlig risikofrei gratis ausprobieren: Es ist als Day-One-Release für alle Game-Pass-Mitglieder verfügbar.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Charaktere in Back 4 Blood freischaltet.

Die 10 Horror-Multiplayer-Spiele in diesem Video solltet ihr lieber nicht allein zocken:

Kentucky Fried Chicken hat auf Twitter eine kuriose Fehde mit dem neuen Zombie-Shooter Back 4 Blood angezettelt – und zwar völlig aus dem Nichts heraus. Dabei hat sich KFC nicht gerade mit Ruhm bekleckert.