GTA-Remaster: Dataminer finden erste Inhalte – und sie werden gut

Achievement-Informationen zur GTA-Trilogie ausgegraben. Bild: Rockstar / Getty Images - MarkSwallow

Nachdem sich die Meldungen um die Neuauflage in den vergangenen Wochen häuften, machen nun weitere Informationen Spielesammung aus der Rockstar-Schmiede die Runde durchs Netz und verraten schon jetzt, welche Inhalte euch erwarten könnten.

GTA: The Trilogy – Findige Dataminer fördern neue Infos zutage

Jüngst haben findige Datenschnüffler in den Dateien des Rockstar Game Launchers nach Hinweisen auf die kommende GTA: The Trilogy – The Definitive Edition gebuddelt und dabei frische Informationen ans Tageslicht geholt. Um genauer zu sein, gruben die Dateimaulwürfe eine vollständige Liste der Erfolge zur Neufassung der drei Gangsterteile aus.

Einige Errungenschaften, die ihr erreichen könnt, enthalten Symbole, die auf verschiedene Anspielungen hindeuten. So wurden lustige Hinweise auf Memes und den seit langem gesuchten Bigfoot aus San Andreas gefunden. Daneben wurden Achievements entdeckt, die mit Fan-Exploits und Speedrun-Taktiken in Zusammenhang gebracht werden. Die vollständige Liste hat der User alloc8or im GTA-Forum gepostet.

Der bislang einzige Teaser zur GTA-Trilogie:

Die meisten Errungenschaften in GTA: The Trilogy wie erwartet

Viele der Erfolge weisen auf Belohnungen hin, die ihr für das gelungene Abschließen von Missionen, Nebenaufgaben oder das Töten anderer Gangmitglieder erspielen könnt und folgen damit dem gewohnten Muster der Reihe.

Den 20. Ehrentag von GTA 3 nimmt Rockstar zum Anlass, kräftig an der Politurschraube früherer Teile zu drehen. Laut Rockstar werden alle drei Teile der Sammlung grafisch aufgefrischt und moderne Gameplay-Verbesserungen beinhalten. Dafür werdet ihr allerdings auch ordentlich zur Kasse gebeten, wie die Kollegen von GIGA berichten.

13 Meisterwerke, die ihr im Leben unbedingt spielen solltet

Grand Theft Auto V Premium Edition - [PlayStation 4]

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition soll am 11. November 2021 erscheinen. Dieses Datum ist momentan aber noch mit Vorsicht zu genießen, da entwicklerseitig bislang keine Bestätigung ausgegeben wurde. Eine Hardcopy-Version könnte ebenfalls veröffentlicht werden. Ob das auch direkt zum Release der Fall ist oder nachgeschoben wird, ist bisher unklar. (Quelle: Kotaku)