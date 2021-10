Nach Jahren wieder aufgetaucht: Gamer findet einen alten Schatz aus Kindertagen

Wer kennt es nicht – man hat mit einer Konsole viele schöne Jahre und irgendwann hat sie ausgedient. Entweder man lässt das Gerät verstauben oder gibt es weg. Zweiteres war der Fall bei einem Reddit-Nutzer, der nun ein Stück seiner Kindheit ganz zufällig wiedergefunden hat.

Reddit-Nutzer 2scott2handle kann sich mit Fug und Recht Glückspilz nennen und seine Geschichte klingt fast wie ein Märchen mit Happy End, das er mit mehr als 100.000 Menschen in seinem Reddit-Post teilt.

Dort veröffentlichte er Fotos von einer Messe, von einem Game Boy Color – seinem Game Boy Color, um genau zu sein, den er vor vielen Jahren weggegeben hatte. Erkannt hat er das gute Stück vermutlich dank der verblassten Schrift, die einmal seinen Namen dargestellt haben könnte.

Ist doch klar, dass er seinen alten Game Boy und damit ein Stück seiner Kindheit wieder mit nach Hause nehmen musste.

In rund 1300 Kommentaren freuen sich andere Gamer mit ihm. Die einen vergleichen diesen Zufall mit einem Märchen oder einem Film wie Toy Story, andere können es kaum glauben, so wie Weegee_exe:

„Die Tatsache, dass so etwas jemals passieren könnte, ist unbegreiflich. Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, meine Spiele bei GameStop zu verkaufen und sie Jahre später zu kaufen, um zu sehen, ob es die Gleichen sind, aber ich hätte nie gedacht, dass so etwas jemals in so großem Stil passieren würde. Wenn du nicht schon einen Gott hast, den du anbeten kannst, dann bete diesen verdammten Game Boy an“, so der Reddit-Nutzer und er erhielt prompt Antwort vom glücklichen Finder.