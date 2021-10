Passend zum baldigen Halloween steht der Release von House of Ashes an.

In der kommenden Woche wird es für den Oktober ausnahmsweise etwas ruhiger. Dennoch könnt ihr in ein neues MMO starten oder euch einen gruseligen Abend gönnen.

YouTubers Life 2 | 19. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Wie wäre wohl das Leben als YouTuber, der täglich Videos aufnehmen und bearbeiten, Trends folgen und via Social Media interagieren muss? Dieser Thematik geht YouTubers Life 2 nach und ermöglicht es euch, der beste beziehungsweise erfolgreichste YouTuber zu werden.

Dafür erstellt ihr euren eigenen Kanal, legt thematisch passende Inhalte fest, nehmt regelmäßig Videos auf, verbessert euer Setup, interagiert mit eurer langsam größer werdenden Community und vieles mehr. Darüber hinaus könnt ihr auf eurem Weg verschiedene YouTube-Größen treffen, darunter PewDiePie, GermanLetsPlay oder LaurenzSide und erhaltet von ihnen exklusive Belohnungen. Zusätzlich könnt ihr mit NewTube City eine Stadt und deren drei Hauptviertel erkunden, um zum Beispiel aktuelle Trendinhalte zu finden.

Der Release des Nachfolgers von YouTubers Life findet dieses Mal zeitgleich auf den PC, der PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch statt. Eine Early-Access-Phase gibt es nicht.

Elyon | 20. Oktober

PC

Wem New World als neues Online-Rollenspiel nicht zugesagt hat, kann es mit Elyon versuchen. Das stammt aus der Feder der Entwickler von Tera und entführt euch in die Fantasywelt der beiden Reiche Vulpin und Ontari. Die kämpfen um das namensgebende Portal Elyon, welches angeblich ins Paradies führt. Als Spieler schließt ihr euch einer der beiden Fraktionen an und kämpft fortan für eure Seite.

Elyon bietet dabei die breite Palette der MMO-Inhalte an: Open-World-PvP, große "Realm vs. Realm"-Schlachten, Klan-Kriege, ein umfangreiches Crafting-System, Dungeons und Arenen. Hinzu kommen die Dimensionsportale, die Spieler auf Ebenen mit wertvollen Ressourcen führen. Allerdings kann es dort zum Kampf mit der gegnerischen Fraktion kommen.

Die Entwicklung von Elyon hat bereits einige Jahre und eine Namensänderung (früher Ascent: Infinite Realm) hinter sich. Nun soll dem Release des Online-Rollenspiels als Free-2-Play-Spiel nichts mehr im Wege stehen - zumindest am PC.

Disciples: Liberation | 21. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Nachdem es jahrelang um die Disciples-Reihe still wurde, steht nun ein neuer Teil bevor: Mit Disciples: Liberation wagt Publisher Kalypso Media einen Neubeginn der Rollenspiel-Strategie-Reihe. In Zusammenarbeit mit dem Entwickler Frima Studio wird eine sehr ausführliche Singleplayer-Kampagne versprochen, die inmitten eines vom Krieg zerrissenen Fantasy-Landes stattfindet.

Als Spieler wählt ihr eine von vier verschiedenen Klassen, sucht euch Verbündete, rekrutiert neue Einheiten für eure Armee und tretet in rundenbasierten Kämpfen gegen unzählige Feinde an. Darüber hinaus warten Bosse auf euch, bei denen es auf die richtige Taktik ankommt. Alternativ könnt ihr in Multiplayer-Kämpfen euer strategisches Geschick unter Beweis stellen.

Mit dem Neuanfang der Reihe gibt es auch eine Änderung beim Release. Disciples: Liberation erscheint von Anfang an für den PC und die Konsolen. Lediglich eine Version für die Nintendo Switch ist bislang außer Reichweite.

Disciples: Liberation - Deluxe Edition (Playstation 4)

House of Ashes | 22. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

The Dark Pictures Anthology geht passend zum Horrormonat Oktober in die dritte Runde. House of Ashes versetzt das Szenario dieses Mal in den Irak von 2003. Der kriegerische Konflikt vor Ort geht dem Ende entgegen, aber CIA-Agentin Rachel King und das Militär müssen zuvor noch eine Chemiewaffenfabrik stürmen. Während des Angriffs kommt es jedoch zu einem Hinterhalt, bei dem sowohl die US-Truppen als auch die lokalen Soldaten in eine Ruine abstürzen.

Dort kommen sie jedoch nicht dazu, sich gegenseitig zu bekämpfen. In dem sumerischen Tempel wartet etwas Bösartiges, welches sich sofort auf die Jagd begibt. Auch in House of Ashes erlebt ihr nun eine kurzweilige Horrorgeschichte, bei der ihr immer wieder Entscheidungen treffen müsst, die ganz unterschiedliche Konsequenzen haben können.

Der Release des Horrorspiels findet dabei für die üblichen Plattformen statt. Sowohl der PC als auch die Konsolen werden bedient, wobei dieses Mal ebenfalls die PlayStation 5 und Xbox Series X/S dazu gehören.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes [PlayStation 4]

The Caligula Effect 2 | 22. Oktober

PS4 / Switch

In The Caligula Effect 2 hat die Virtuadoll Regret eine virtuelle Welt namens Redo erschaffen und die Menschheit dort eingesperrt, um sie vor deren Vergangenheit zu bewahren. Als jedoch eines Tages das virtuelle Idol χ auftaucht und die Erinnerungen eines Schülers wiederherstellt, formt sich daraus eine Widerstandsgruppe. Der sogenannte Go-Home-Club will es nun mit Regret und ihrer Armee aufnehmen.

Dafür rekrutiert ihr im Laufe des Spiels immer mehr Studenten, wagt euch in rundenbasierte Kämpfe und erlebt eine Geschichte aus der Feder des ehemaligen Persona-Autors Tadashi Satomi. Neben der Hauptgeschichte könnt ihr natürlich auch Nebenaufträgen nachgehen. Manche davon werden jedoch erst freigeschaltet, wenn ihr genügend Vertrauen zu bestimmten NPCs aufbaut.

Nachdem der Vorgänger seinerzeit zu Beginn nur für die PlayStation Vita veröffentlicht wurde, gibt es beim Nachfolger direkt einen Release für zwei Konsolen. The Caligula Effect 2 erscheint im Oktober nämlich für die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte noch eine Veröffentlichung für den PC und die PlayStation 5 folgen.

The Caligula Effect 2 (Playstation 4)

Wer befürchtet, dass der Spieleherbst bereits sein ganzes Pulver verschossen hat, den können wir beruhigen: Dabei handelt es sich nur um eine kleine Verschnaufspause, die aber dennoch das eine oder andere Kleinod birgt. Die großen Kracher bringen sich derweil schon in Stellung.