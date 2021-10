Knuddeliges Jump 'n' Run hüpft dank Sale in die Steam-Charts

Ein meisterhaftes Jump 'n' Run ist auf Steam gerade besonders günstig.

Für den Fall, dass ihr noch nicht wisst, was ihr die nächsten Tage zocken wollt, hat Steam gerade ein fantastisches Metroidvania-Jump 'n' Run im Angebot. Der reduzierte Preis lässt den knuffigen Protagonisten außerdem direkt in die Steam-Topseller springen.

Süße Hasen und gruselige Monster in den Steam-Charts

Sowohl Spieler als auch Fachpresse haben an Ori and the Will of the Wisps kaum etwas auszusetzen. Der Nachfolger zu Ori and the Blind Forest erzählt die Geschichte des namensgebenden kleinen Waldgeistes Ori weiter, der in einer wunderschönen, aber auch furchterregenden Welt neue Abenteuer erlebt.

Das Action-Jump 'n' Run ist auf Steam gerade um 67 Prozent reduziert und kostet nur noch 9,89 Euro. Das Angebot ist noch bis zum Dienstag um 19 Uhr gültig. In alter Metroidvania-Tradition müsst ihr Ori mithilfe seiner magischen Kräften nicht nur zielgenau über Abgründe und Gegner navigieren, sondern auch eine große Welt erkunden, in der es viel zu entdecken gibt.

Steam-User lieben Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps steht dank dem Sale aktuell auf dem sechsten Platz der Steam-Topsellerliste. Auch die Nutzerrezensionen überschütten das Spiel fast ausschließlich mit Lob. Insgesamt fallen 96 Prozent der über 67.000 Bewertungen positiv aus. So schreibt der Spieler SishirC beispielsweise, dass sowohl die Sprungmechaniken als auch die Kämpfe im Vergleich zum Vorgänger noch verbessert wurden. Zusätzlich sei auch die Story wieder genauso gut wie zuvor.

Falls ihr Ori and the Blind Forest noch nachholen müsst, bietet Steam auch die Ori-Kollektion mit beiden Spielen an. Das Bundle kostet aktuell 13,39 Euro.

Falls ihr Lust auf noch mehr Metroidvania-Jump 'n' Runs habt, können wir euch außerdem Hollow Knight für die Switch empfehlen:

Hollow Knight

