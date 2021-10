Guardians of the Galaxy: Fans erwartet gigantischer Speicherfresser

Steam verrät, dass ihr euren PC auf Marvel's Guardians of the Galaxy vorbereiten müsst. Bildquelle: Getty Images/ HitToon/ fermate

Square-Enix will mit den Guardians of the Galaxy aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und ein rundes Singeplayer-Spiel abliefern. Die Systemanforderungen auf Steam zeigen jedoch, dass das kosmische Abenteuer ein riesiger Speicherfresser wird.

Wie groß wird Marvel's Guardians of the Galaxy?

Die wohl chaotischsten Marvel-Helden schaffen (erneut) den Sprung in die Gaming-Welt. Marvel's Guardians of the Galaxy lässt euch dabei den Abenteurer Starlord steuern, der das Universum zusammen mit seinen Freunden vor allerlei Gefahren retten muss. Da der Third-Person-Shooter bereits am 26. Oktober erscheinen soll, gibt es auf Steam inzwischen auch die Liste der Systemanforderungen, die euer PC erfüllen muss. Ein Punkt sticht dabei besonders heraus: Ihr benötigt 150 GB freien Speicherplatz.

Da es sich bei dem Marvel-Abenteuer um ein reines Singeplayer-Spiel handeln wird, sind 150 GB eine beeindruckende Größe. Zum Vergleich: Der Microsoft Flight Simulator verlangt knapp weniger Speicherplatz, obwohl ihr in ihm die ganze Welt abfliegen könnt. Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone lassen beide Spiele dann mit Leichtigkeit im Staub hinter sich zurück, indem sie von den Fans verlangen, ganze 231 GB freizuhalten.

Die Systemanforderungen im Überblick

Falls ihr Wissen wollt, ob Marvel's Guardians of the Galaxy auf eurem PC laufen wird, könnt ihr euch hier die kompletten Systemanforderungen ansehen:

Mindestanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

DirectX: Version 12

Speicherplatz:150 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 150 GB verfügbarer Speicherplatz

Marvel's Guardians of the Galaxy (Playstation 4)

Marvel's Guardians of the Galaxy will 150 GB von eurem Festplattenspeicher. Immerhin habt ihr noch bis zum 26. Oktober Zeit, um etwas Platz für das Action-Spiel vom Entwickler Eidos Montreal zu schaffen. Dann wird sich zeigen, ob das Spiel auch etwas mit seiner Größe anfängt.