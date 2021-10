3 für 49 Euro: Top-Spiele für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch im Angebot

Bei Saturn könnt ihr euch aktuell 3 Spiele für nur 49 Euro sichern.

3 Spiele für 49 Euro: Große Auswahl bei Saturn

Lust auf neues Spielefutter? Bei Saturn gibt es noch bis zum 31. Oktober eine große Auswahl an Spielen, die ihr euch im Dreier-Bundle sichern könnt. Dazu müsst ihr euch einfach nur für drei Spiele der Auswahl entscheiden, sie in den Warenkorb legen und bekommt den Rabatt an der Kasse angezeigt. Wir präsentieren euch hier einige der beliebtesten Games der "3 für 49"-Aktion.

Spiele für die PS4 und PS5

Spiele für die Nintendo Switch

Spiele für die Xbox One und Xbox Series X/S

Spiele für den PC

Ihr könnt euch eure drei Spiele aus der Auswahl natürlich auch unabhängig von der Plattform zusammenstellen und miteinander kombinieren.

Tipps und Tricks zur Schnäppchenjagd findet ihr in unserer Bilderstrecke:

