Skurriler YouTuber-Simulator startet auf Steam voll durch

Ein neues Steam-Spiel macht euch zum YouTuber und stellt euch vor allerlei Aufgaben.

Ein neu erschienenes Spiel auf Steam macht euch zum YouTube-Superstar. Auch wenn die Spieler einiges zu kritisieren haben, ist der skurille Simulator aus dem Stand in die Top 10 der Steam-Topseller vorgestoßen.

Worum geht es in dem YouTuber-Simulator auf Steam?

Ruhm, Reichtum und die Liebe der Fans. In dem neu erschienenen Youtubers Life 2 sollt ihr das Leben eines Video-Superstars nachspielen können. Die Lebenssimulation hat auf Steam bereits Wellen geschlagen und steht aktuell sogar auf dem neunten Platz der Steam-Topsellerliste.

Bevor ihr zum Star werden könnt, braucht ihr natürlich erst einmal einen eigenen Kanal, auf dem ihr verschiedene Inhalte wie Let's Plays, improvisierte Streams oder professionelle Reviews abdecken könnt. Der Entwickler UPLAY Online hat für den Simulator auch mit einigen echten YouTubern zusammengearbeitet, die euch in NewTubeCity Gesellschaft leisten. Die Steam-Produktseite verrät, dass unter anderem PewDiePie, GermanLetsPlay und Paluten mit dabei sind.

Wie kommt das YouTuber-Leben bei den Spielern an?

Youtubers Life 2 wirbt außerdem damit, dass ihr sowohl eure virtuellen Inhalte als auch euren YouTuber und eure Wohnung ganz so gestalten könnt, wie ihr es wollt. Bei den Spielern selbst kommt das ganze jedoch nur mittelmäßig gut an. Aktuell erreicht das Spiel nur eine "ausgeglichene" Bewertung auf Steam. 62 Prozent der Nutzerrezensionen fallen positiv aus.

Die Spieler kritisieren unter anderem die vielen Bugs sowie verwirrende Features, die nie richtig erklärt werden. Darüber hinaus scheint es in vielen Aspekten nicht an den Vorgänger heranzukommen, der auf Steam sogar "sehr positiv" bewertet wird.

