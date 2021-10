Gewinnspiel: Holt euch 10 x Rescue HQ für die PS4 und eine besondere Konsole

Der 14. Oktober war sicher für viele Fans von Aufbaustrategiespielen ein Freudentag. Denn dieses Datum markiert den Release von Rescue HQ - Der Blaulicht Tycoon für PS4 und Xbox One. Die Feier kann weitergehen, denn zehn von euch können einmal das Spiel, einer sogar eine spezielle PS4 gewinnen.

"Wer baut das größte Blaulicht-Hauptquartier mit der schlagkräftigsten Truppe?" Das ist die Antriebsfeder in Rescue HQ - Der Blaulicht Tycoon. Im Spiel sollt ihr eine Zentrale für gleich vier unterschiedliche Dienste aufbauen (Polizei, Feuerwehr, Rettung und Küstenwache). Dabei sind eure Fähigkeit als weitsichtiger Manager gefragt.

Genregerecht sollt ihr effiziente Wege planen, die richtige Ausrüstung für euer Personal finden, Trainingseinheiten aufbauen und natürlich einen gut ausgestatteten Fuhrpark einrichten. Behaltet den Überblick und schützt eure virtuelle Stadt vor allerlei Gefahren und bewältigt eine Vielzahl von Notfällen. All diese Aufgaben hängen zusammen und zeigen letzten Endes, was ihr als großer Planer draufhabt.

Was fehlt jetzt noch zum Glück? Ganz einfach: Das Spiel und eine Konsole! Glücklicherweise könnt ihr beides bei uns gewinnen. Was das Spiel betrifft, so hat uns Publisher Aerosoft gleich zehn Exemplare zum Download zur Verfügung gestellt! Und die PS4, die es zu gewinnen gibt, ist auch noch speziell gebrandet. Dafür ein herzliches Dankeschön! Aber kommen wir doch besser gleich zur Sache ...

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wie gewohnt stellen wir euch eine Frage, für die ihr aus den nachfolgenden Möglichkeiten die richtige Antwort rauspicken sollt. Passt gut auf! Der Name Aerosoft bürgt schon seit den 90ern für hochwertige Simulationsspiele. Wir haben euch ein paar der größten Hits rausgesucht. Aber ein Spiel hat sich da reingeschlichen, mit dem Aerosoft nichts zu tun hat. Tipp: Das Spiel existiert gar nicht. Um welches Spiel handelt es sich dabei?

a) Train Simulator 2014

b) Winter Resort Simulator

c) Energierückgewinnungs-Simulator

d) On The Road

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "RESCUE".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Gebt uns bitte eure Adresse bekannt, sonst können wir euch den Hauptpreis nicht zuschicken.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 26. Oktober 2021 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!