Zelda: Breath of the Wild – Feurige Challenge verwandelt Hyrule in die Hölle

Ein Streamer will herausfinden, ob er The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch dann noch erfolgreich beenden kann, wenn Link und praktisch auch alles andere in Hyrule in Flammen steht. Das Spiel wird dadurch zu einem wahren Höllentrip.

Zelda: Breath of the Wild in Flammen – Kann Link das schaffen?

Für einen wahren Zelda-Profi wie den Streamer und Speedrunner SmallAnt ist das normale The Legend of Zelda: Breath of the Wild inzwischen viel zu einfach. Darum hat er sich jetzt einer ganz neuen Herausforderung gestellt, die Hyrule in ein Inferno verwandelt.

Die Regeln funktionieren folgendermaßen: Solange sich Link nicht gerade im Wasser befindet, fängt er an zu brennen und verliert Herzen. Auch Kleidung und andere Items, die Schutz gegen Feuer bieten würden, funktionieren nicht. Darüber hinaus darf der Streamer das Spiel nicht manuell speichern. Um die Challenge überhaupt erst möglich zu machen, startet Link allerdings mit vollen 30 Herzen.

Streamer meistert die Höllen-Challenge

Durch das Feuer ist Link gezwungen immer wieder Wasser zu suchen, um sich selbst zu löschen. Alternativ kann er auch in einem Schrein Zuflucht suchen oder einen Krog-Samen finden. Die feurige Hitze betrifft allerdings auch seine Gegner, wodurch diese häufig schon das Zeitliche segnen, bevor Link sie überhaupt erreichen kann.

Letztendlich schafft es SmallAnt jedoch das Feuer zu überwinden und gegen Ganon anzutreten. Für den finalen Kampf gegen das große Schweinemonster kann er dann nichtmal sein Pferd benutzen, weil Link es sofort in Brand setzt. Als schon alles verloren scheint, schlägt sich dann aber Mutter Natur auf seine Seite: Es regnet, Link wird gelöscht und der Streamer kann die Herausforderung erfolgreich beenden.

