Steam-Charts: God of War wird direkt zum Überflieger

Die PC-Version von God of War schlägt auf Steam ein wie eine Bombe. Bild: Sony, Valve, Getty Images/master1305.

Lange wurde spekuliert, welcher PS4-Hit als nächstes den Sprung auf den PC schaffen wird, und nun hat Sony die Katze aus dem Sack gelassen: Es wird God of War. Die PC-Spieler scheinen mit dieser Entscheidung mehr als zufrieden, denn das Action-Meisterwerk wird sofort zum Kassenschlager auf Steam.

God of War wird sofort zum Steam-Topseller

Für viele, die den Action-Hit bereits auf der PS4 oder PS5 gespielt haben, dürfte es keine Überraschung sein, aber die Ankündigung der PC-Version von God of War hat zu einem sofortigen Hochschnellen in den Topsellern auf Steam gesorgt.

Die PC-Spieler haben also nur auf diese Portierung gewartet und zeigen erneut, dass das Interesse an PS4-Meisterwerken, wie es auch schon bei Horizon: Zero Dawn oder Days Gone der Fall war, sehr groß ist.

Schaut euch den Ankündigungstrailer zur PC-Version von God of War hier an:

God of War: Ankündigungstrailer für die PC-Version

Was kann die PC-Version von God of War?

Wenn das nordische Abenteuer am 14. Januar 2022 für den PC erscheint, erwarten die Spieler natürlich extra für den PC konzipierte Features, darunter:

High-Fidelity-Grafik: Freut euch auf 4K-Auflösung, freigeschaltete Bildraten und weitere Grafikoptionen

Unterstützung für Nvidia DLSS und Reflex: Erhöht eure Bildraten, erzeugt glasklare Bilder und profitiert von niedrigen Latenzen

Steuerungsanpassung: Spielt mit personalisierbarer Maus- und Tastaturbelegung oder mit DualShock 4-, DualSense- oder weiteren Controllern

Ultrawide-Unterstützung: Genießt das Spiel im 21:9-Ultrawide-Bildformat

Ihr könnt God of War auf Steam jetzt schon zu einem Preis von 49,99 Euro vorbestellen. Neben dem Steam-Shop wird das Action-Abenteuer auch im Epic Games Store erscheinen, falls dieser euch mehr zusagt.

In God of War steht die Beziehung zu Kratos Sohn im Mittelpunkt der Geschichte. Hier sind Game-Tipps, die ihr euren Kindern geben könnt:

