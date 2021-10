Mobilcom-Debitels PS5-Deal ist zurück! Spieletipps hat alle Infos zum Konsolen-Angebot für euch. (Bild: spieletipps)

Seit Monaten ist und bleibt die PS5 ein rares Gut. Sony und viele andere Konzerne weltweit haben Probleme, die große Nachfrage zu befriedigen. Aber ihr habt Glück, es gibt noch eine Option, wie ihr euch die Konsole sichern könnt. Der Mobilfunkanbieter Mobilcom-Debitel bietet euch die Playstation 5 gerade als Zugabe zu ihrem Tarifangebot. Wir haben alle Infos für euch.

PlayStation 5 mit 10 GB (Telekom) oder 15 GB-Tarif (Vodafone): Ihr habt die Wahl

Mobilfunk-Debitel hat ein Angebot für euch (Update 21.10.21):

Bei Abschluss eines "green LTE"; 10 GB oder 15 GB-Mobilfunktarifs im Telekom- oder Vodafone-Netz bekommt ihr die neue PlayStation 5 Disc-Edition inklusive eines 2. Controllers für 41,99 Euro im Monat und einer zusätzlichen einmaligen Zuzahlung von 89,99 Euro.



• Mobilcom bestätigt, dass die Konsole innerhalb von 1-3 Werktagen versendet wird, die PS5 sei in ausreichender Stückzahl vorrätig.

PS5 bei Mobilcom-Debitel: Tarif-Details im Überblick

Mobilfunk-Debitel "green LTE 10 GB" Internet-Flat mit Telekom-Netz

10 GB Highspeed-Datenvolumen mit LTE (21,6 MBit/s)

(21,6 MBit/s) Max. Bandbreite Download - nach Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens: 64 Kbit/s

Allnet-Flat Telefonie

EU-Roaming inklusive

SMS-Kosten: 0,19 Euro (Netzintern / Netzextern)

0,19 Euro (Netzintern / Netzextern) 24-Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mobilfunk-Debitel "green LTE 15 GB" Internet-Flat mit Vodafone-Netz

15 GB Highspeed-Datenvolumen mit LTE (50 Mbit/s)

(50 Mbit/s) Max. Bandbreite Download - nach Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens: 64 Kbit/s

Allnet-Flat Telefon:

EU-Roaming inklusive & freenet Hotspot Flat

SMS-Kosten: 0,19 Euro (Netzintern / Netzextern)

0,19 Euro (Netzintern / Netzextern) 24-Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Folgende Kosten erwarten euch

Monatliche Grundgebühr: 24 × 41,99 Euro

24 × 41,99 Euro Anschlussgebühr: 39,99 Euro

39,99 Euro Versandkosten: Gratis

Gratis Einmalkosten für die PS5: 49,99 Euro

49,99 Euro = 1.097,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Lohnt sich das PlayStation 5 Angebot von Mobilcom-Debitel?

Die PlayStation 5 von Sony kostet 499 Euro, zumindest theoretisch, da sie ja überall ausverkauft ist. Ein 2. DualSense Controller kostet laut idealo.de mindestens 54,99 Euro bei vertrauenswürdigen Händlern. Zieht man die Summe daraus nun von den 1.097,74 Euro Gesamtkosten (nach 24 Monaten) für den Tarif ab, bleiben noch 543,75 Euro übrig. Das bedeutet, dass ihr effektiv für den Tarif 22,66 Euro pro Monat bezahlt. Das ist nicht besonders günstig. Zum Vergleich: Für denselben Tarif im Telekom-Netz mit 10 GB aber ohne PS5 zahlt ihr bei Mobilcom-Debitel rund 17 Euro im Monat. Aber hier steht nun mal die NextGen-Konsole im Vordergrund. Wer also nicht mehr länger warten und die Konsole lieber in Raten abbezahlen möchte, ist bei diesem Angebot zumindest in guten Händen, da es sich um einen seriösen Händler handelt.

Egal wie ihr euch entscheidet, vergesst auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.