Verschollenes Tomb Raider: Video von Horror-Reboot acht Jahre später aufgetaucht

Ein neues Video zu Tomb Raider: Ascension zeigt Gameplay vom Horror-Spiel. (Bildquelle: SIphotography, Getty Images)

Fans hätten mit Tomb Raider: Ascension beinahe ein echtes Survival-Horror-Spiel mit Lara Croft bekommen, bevor das Franchise 2013 stattdessen einen Reboot erhielt. Ein neues Video zeigt nun, wie düster das Horror-Game geworden wäre.

Mit der Reboot-Trilogie hat sich das Tomb-Raider-Franchise neu erfunden und an Erfolge aus den alten Tagen angeknüpft. Bevor davon das erste Spiel 2013 erschien, arbeiteten die Entwickler allerdings an einer deutlich düsteren Variante. Tomb Raider: Ascension sollte ein Survival-Horror-Game werden – und ein neues Video zeigt nun Eindrücke aus einem frühen Build des Spiels.

Tomb Raider: Ascension hätte für Horror gesorgt

Der offizielle Tomb-Raider-Channel auf YouTube hat gleich drei Videos zu dem verlorenen Horror-Spiel Tomb Raider: Ascension gepostet. Das Game befand sich vor dem Reboot in Produktion, die Arbeit daran wurde jedoch schließlich eingestellt. Einige Elemente, ganz besonders der Fokus auf Lara Crofts Überlebenskampf, wurden allerdings für den Reboot wiederverwertet.

In diesem Video könnt ihr euch frühe Gameplay-Ausschnitte von Tomb Raider: Ascension anschauen:

Wie in dem unpolierten Gameplay-Video zu erkennen ist, hätte es Croft in Tomb Raider: Ascension mit einigen furchteinflößenden Kreaturen zu tun bekommen – dabei aber wohl immerhin auf einen Flammenwerfer und ihre Kletteraxt zurückgreifen können. Trotzdem wirken die Begegnungen mit einer Armee von dämonischen Kreaturen und einem gigantischen Troll durchaus gruseliger als die meisten Kämpfe in einem gewöhnlichen Tomb-Raider-Spiel.

Kult-Franchise feiert Geburtstag

Das altehrwürdige Abenteuer-Franchise Tomb Raider feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum – in diesem Rahmen haben die Publisher unter anderem auch die drei Videos zu Tomb Raider: Ascension freigegeben. (Quelle: YouTube)

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Tomb-Raider-Reihe eine beachtliche Entwicklung durchgemacht und ist wohl längst noch nicht am Ende angelangt. Es lässt sich also nicht ausschließen, dass sich Lara Croft in der Zukunft nicht doch einmal durch ein pures Survival-Horror-Spiel kämpfen könnte. Elemente davon wurden schließlich schon öfter in die Spiele integriert und die Fan-Reaktion zu den Videos auf YouTube ist äußerst positiv.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, welche Videospiel-Franchises ebenso wie Tomb Raider ein erfolgreiches Comeback hingelegt haben:

Mit Tomb Raider: Ascension hätte das Franchise beinahe den Sprung in das Survival-Horror-Genre gewagt. Zwar wurde das Spiel schlussendlich nicht beendet, doch ein neues Video zeigt, wie gruselig Ascension werden sollte.