Das nächste Stardew Valley? Entwickler stellt neues Chill-Spiel vor

Ist das Stardew Valley? Nicht ganz, aber fast! (Bildquelle: ConcernedApe, Getty Images / stockfour)

Der Stardew-Valley-Schöpfer präsentiert sein neues Projekt und lässt Fan-Herzen damit höherschlagen. Dabei scheint sich das neue Spiel komplett vom Bauernhof-Setting zu lösen. Aber worum soll's denn dann gehen?

Das ist der geistige Nachfolger von Stardew Valley

Erst vor wenigen Wochen hat Eric Barone, der Schöpfer von Stardew Valley, bestätigt, dass keine weiteren Updates für die Bauernhof-Simulation in Planung sind. Nun legt er die Karten offen auf den Tisch und präsentiert sein neues Projekt.

"Haunted Chocolatier", so der Titel seines neuen Spiels, entfernt sich dabei von dem beliebten Farming-Genre und wagt etwas völlig Neues: Ihr sollt Schokolade herstellen und sie in einer von Geistern heimgesuchten Villa verkaufen.

Dabei bleiben der charmante Pixel-Look sowie altbekannte Features für Kämpfe und dem Aufbauen von Freundschaften erhalten. Obwohl es sich also nicht um ein direktes Sequel oder mehr Inhalte handelt, bleibt Haunted Chocolatier seinen Wurzeln treu.

Der Trailer macht jedem Stardey-Valley-Fan sofort Lust auf mehr:

Haunted Chocolatier - Reveal-Trailer

Wie ihr dem Trailer wahrscheinlich schon entnommen habt, geht es auch in Haunted Chocolatier eher entspannt zur Sache. Ja, euer Schokoladen-Geschäft wird von Geistern heimgesucht. Die Gespensterchen scheinen euch aber eher mit einem Lächeln im Laden auszuhelfen, statt euch die Ware von der Ladentheke zu schleudern und eure Kunden zu erschrecken.

Etwas mehr Abwechslung dürfte das Gameplay bieten, das an Moonlighter erinnert. In Haunted Chocolatier müsst ihr Zutaten sammeln, und erjagen, um eure eigenen Süßigkeiten herzustellen. Im Anschluss werden diese dann eben in eurem Laden verkauft. Diesen könnt ihr nach Belieben einrichten – vermutlich werdet ihr den Shop auch ein wenig managen müssen.

Was sagen die Fans?

Die Kommentare zum Trailer fallen überwältigend positiv aus. Einige heben den grandiosen Soundtrack hervor, andere freuen sich über den riesigen Entspannungsfaktor, den auch Haunted Chocolatier zu haben scheint.

YouTuber FuryForged meint, er werde tausende Stunden damit zubringen Willy Wonka zu spielen – und dem stimmen viele zu. Wer schon mal Stardew Valley gespielt hat, wird wissen, dass man darin leicht die Zeit vergessen und hunderte Stunden im Spiel verbringen kann. (Quelle: YouTube / ConcernedApe)

Es bleibt abzuwarten, wie umfangreich Haunted Chocolatier sein wird und vor allem, wann es veröffentlicht werden soll. Bisher gibt es nämlich noch keinen Release-Termin. Laut dem Entwickler wird es wohl noch "eine Weile" dauern, bis das Spiel fertig ist. (Quelle: hauntedchocolatier)