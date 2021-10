Mehr als 300 Spiele im Angebot: Riesiger Halloween-Sale im PlayStation Store

PlayStation-Store: Über 300 Horror-Hits im Angebot.

Sony versüßt euch den Oktober mit einem Mega-Sale: In der Halloween-Aktion im PlayStation-Store sind zahlreiche Top-Spiele sowie DLCs stark reduziert – besonders für Horror-Fans ein tolles Angebot.

Mit dem riesigen Halloween-Sale bereitet euch Sony auf die gruseligste Zeit des Jahres vor: Im PlayStation-Store findet ihr aktuell über 300 Top-Spiele zu stark reduzierten Preisen. Passend zum Thema kommen bei der Aktion natürlich vor allem Horror-Fans voll auf ihre Kosten, aber auch ängstlichere Gamer können sich über diverse Top-Deals freuen.

Hier geht's zum Halloween-Sale!

Halloween-Angebot: Horror-Highlights im PlayStation Store

Bei der Halloween-Aktion im PlayStation-Store sind all die großen Namen vertreten – Resident Evil, DayZ, Doom, The Walking Dead und The Evil Within sowie viele weitere Horror-Spiele sind aktuell noch bis zum 4. November stark reduziert. Wir zeigen euch hier die Highlights des PlayStation-Sales:

Horror-Spiele

Resident Evil Village für 39,89 Euro statt 69,99 Euro

für 39,89 Euro statt 69,99 Euro Aliens: Fireteam Elite für 31,99 Euro statt 39,99 Euro

für 31,99 Euro statt 39,99 Euro DayZ für 29,99 Euro statt 49,99 Euro

für 29,99 Euro statt 49,99 Euro Resident Evil 2 für 15,99 Euro statt 39,99 Euro

für 15,99 Euro statt 39,99 Euro The Walking Dead: The Telltale Definitive Series für 29,99 Euro statt 49,99 Euro

für 29,99 Euro statt 49,99 Euro The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan für 9,89 Euro statt 29,99 Euro

für 9,89 Euro statt 29,99 Euro Outlast für 3,79 Euro statt 18,99 Euro

für 3,79 Euro statt 18,99 Euro Doom für 9,99 Euro statt 19,99 Euro

Andere Genres

Biomutant für 38,99 Euro statt 59,99 Euro

für 38,99 Euro statt 59,99 Euro Call of Duty: Black Ops 4 - Digital Deluxe für 39,99 Euro statt 99,99 Euro

für 39,99 Euro statt 99,99 Euro Yakuza: Like a Dragon Hero Edition für 41,99 Euro statt 69,99 Euro

für 41,99 Euro statt 69,99 Euro The Telltale Batman Shadows Edition für 7,49 Euro statt 29,99 Euro

für 7,49 Euro statt 29,99 Euro Borderlands 3: Next Level Edition für 24,74 Euro statt 74,99 Euro

für 24,74 Euro statt 74,99 Euro Diablo Prime Evil Collection für 41,99 Euro statt 59,99 Euro

Neben den hunderten Vollversionen könnt ihr euch auch diverse DLCs für eure Lieblingsspiele kaufen – schaut euch einfach alle Angebote im PlayStation-Store in der Übersicht an:

Hier geht's zum Halloween-Sale!

Sony stimmt sich jetzt schon einmal auf Halloween ein und bietet euch noch bis zum 4. November über 300 Spiele im PlayStation-Store zu stark reduzierten Preisen an.