Releases: Super Mario, Marvels Chaostruppe und furioser Extremsport

Super Mario, Marvel, Riders Republic - Der Spieleherbst tritt in seine bunteste Phase ein.

Von Strategie bis Extremsport: In der letzten Oktober-Woche geht es noch einmal heiß her. Auch eine Superheldentruppe macht auf sich aufmerksam.

Darkest Dungeon 2 | 26. Oktober

PC

Gut fünf Jahre nach dem ersten Teil erscheint nun Darkest Dungeon 2 - zumindest im Early Access. Der Release des strategielastigen RPGs findet zudem nur auf dem PC und dort vorerst exklusiv im Epic Games Store statt.

Das spielerische Prinzip von Darkest Dungeon wird im Nachfolger beibehalten: Ihr rekrutiert und trainiert eine Gruppe von bunt zusammengewürfelten Helden und schlagt euch rundenbasiert durch Dungeons. Dabei müsst ihr jedoch aufpassen, dass eure Einheiten nicht der Paranoia, dem Wahnsinn oder anderen schädlichen Geisteszuständen verfallen. Im schlimmsten Falle können eure Helden dauerhaft sterben. In Darkest Dungeon 2 steht eure Gruppe dieses Mal erneut vor einer solch stressigen Unternehmung, die einen Einblick in die übernatürliche Apokalypse geben soll.

Wie lange Darkest Dungeon 2 im Early Access bleiben soll, haben die Entwickler noch nicht verraten. Nach dem Ende des Vorabzugangs soll das Rollenspiel aber auch auf anderen Vertriebsplattformen wie zum Beispiel Steam erscheinen.

Guardians of the Galaxy | 26. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Im Kino hat Regisseur James Gunn die Guardians of the Galaxy für Marvel ins große Rampenlicht gebracht. Nun erhält die bunte und chaotische Truppe rund um Peter "Star-Lord" Quill auch ein eigenes Videospiel von Entwickler Eidos Montreal. Darin sind die Guardians of the Galaxy relativ frisch gegründet und versuchen sich als Miethelden, um Geld zu verdienen.

Ungünstigerweise sind es ausgerechnet die Guardians, die dafür sorgen, dass die mysteriöse Organisation Universelle Kirche der Wahrheit zur großen Gefahr für das Universum wird. Nun gilt es für Star-Lord und seine Freunde, in den Kampf zu ziehen und die Kirche in ihren Machenschaften aufzuhalten. Dabei erwartet euch ein klassisches Action-Adventure, bei dem ihr ausschließlich Peter Quill spielt. Die anderen Guardians-Mitglieder kämpfen jedoch mit an eurer Seite und erhalten von euch Befehle, um mächtige Komboattacken auszuführen.

Der Release von Guardians of the Galaxy findet dabei auf dem PC und sämtlichen Konsolen als reines Singleplayer-Abenteuer statt. Ein Mehrspieler- oder Koop-Modus ist nicht geplant oder vorgesehen.

Marvel's Guardians of the Galaxy (Playstation 4)

Iron Harvest | 26. Oktober

PS5 / Xbox Series X

Über ein Jahr ist es her, da ist Iron Harvest für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Nun reichen Entwickler King Art und Publisher Koch Media noch einen Release für die neue Konsolengeneration nach, sprich PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Für die Umsetzung versprechen die Entwickler plattformspezifische Anpassungen und Optimierungen. Darüber hinaus erscheint Iron Harvest als sogennante Complete Edition, die das Hauptspiel, den DLC Rusviet Revolution und die Erweiterung Operation Eagle umfasst. Hinzu kommt eine neue Multiplayer-Karte und eine neue baubare Verteidigungsstruktur.

Strategiespieler erhalten mit der Complete Edition Zugriff auf vier Fraktionen mit ihrer jeweils eigenen Singleplayer-Kampagne. Hinzu kommen 18 Multiplayer-Karten, ein Koop-Modus und noch ein wenig mehr.

Iron Harvest - Complete Edition (PlayStation 5)

Age of Empires 4 | 28. Oktober

PC

Bleiben wir beim Genre Strategie, wechseln aber auf den PC: Nach vielen Jahren der Entwicklung ist Age of Empires 4 endlich fertig. Der neue Teil der Reihe versetzt das Szenario wieder ins Mittelalter und lässt euch als eine von acht verschiedenen Zivilisationen Echtzeitstrategie genießen.

Die Kampagne umfasst vier Akte mit insgesamt 35 Missionen. Darin erlebt ihr unter anderem Szenarien rund um historische Persönlichkeiten wie Dschingis Khan oder Johanna von Orléans. Dabei setzen die Entwickler außerdem auf Doku-Videos, die historische Zusammenhänge erklären sollen. Im Multiplayer-Modus könnt ihr euch derweil unter Beweis gegen bis zu sieben andere Spieler stellen und zeigen, dass ihr der größte Stratege auf dem Feld seid.

Mit Age of Empires 4 erhält ein PC-Klassiker nach vielen Jahren einen neuen Teil:

Der Release von Age of Empires 4 ist bislang nur für den PC geplant. Ob Microsoft in Zukunft auch eine Portierung für die Xbox in Angriff nimmt, bleibt abzuwarten.

Microsoft Age of Empires IV

Riders Republic | 28. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Steep hat sich Entwickler Ubisoft Annecy bereits 2016 an einem Extremsport-Spiel versucht. Jetzt wagt das Team mit Riders Republic den zweiten Anlauf und bewegt sich über Schnee hinaus. Dieses Mal dürft ihr euch auch auf Straßen, in Wüstengegenden und anderen Umgebungen austoben.

Natürlich gibt es dazu passenderweise auch neue Sportarten. Neben Skiern und Snowboards könnt ihr euch aufs Mountainbike schwingen oder mit einem Wingsuit durch die Lüfte sausen. In den sportlichen Wettkämpfen geht es dann nicht nur rein ums Tempo, sondern auch um Geschick und um das Ausführen von waghalsigen Tricks. Nebenbei könnt ihr eure wagemutigen Rider mit neuen Outfits ausstatten.

Wie bei aktuellen Ubisoft-Spielen üblich findet der Release von Riders Republic für den PC und Konsolen statt. Lediglich die Nintendo Switch wird vorerst nicht mit einer Version bedient.

Riders Republic - (kostenloses Upgrade auf PS5) - [PlayStation 4]

Mario Party Superstars | 29. Oktober

Switch

Die "Mario Party"-Reihe hatte schon immer ihre Höhen und Tiefen - insbesondere was Spielbretter angeht. Mit Mario Party Superstars will Nintendo nun aber fünf Klassiker aus der N64-Zeit wiederbeleben.

In der Sammlung sind Yoshis Tropeninsel, Space-Land, Peachs Geburtstagstorte, Woodys Wald und Horror-Land in einer überarbeiteten Version enthalten. Hinzu kommen 100 Minispiele, die aus der gesamten Reihe zusammengestellt worden sind. Gespielt werden kann das Party-Spiel anschließend wie gewohnt lokal an einer Konsole, lokal im Multiplayer-Modus oder Online.

Keine große Überraschung beim Release: Mario Party Superstars erscheint natürlich exklusiv für die Nintendo Switch. Alle anderen Plattformen gehen wie gehabt leer aus.

Mario Party Superstars [Nintendo Switch]

Mit den Guardians von Marvel die Welt retten, in Age of Empires als großer Stratege auftreten oder mit Mario die eine oder andere Freundschaft zerstören: In dieser Woche erscheinen wieder ein paar spannende Spiele, die um euren Geldbeutel kämpfen.