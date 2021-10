Minecraft-Spieler wird zum Held – rettet NPC aus misslicher Lage

Ein hilfloser Eisengolem wird von einem heldenhaften Minecraft-Spieler vor dem Tod bewahrt. Bild: Mojang, Getty Images/Rawpixel Ltd.

In der Open-World von Minecraft finden sich immer wieder besondere Begebenheiten, die sich ganz zufällig ergeben. Ein Spieler muss nun einen hilflosen Golem entdecken, der sich selbst in ein Schlamassel gebracht hat. Statt ihn seinem Schicksal zu überlassen, entschließt sich der Spieler kurzerhand zur glorreichen Rettung zu eilen.

Minecraft-Spieler rettet hilflosen Golem

Wer Minecraft kennt, weiß, dass Golems im Spiel die Beschützer von Dörfern und ihren Bewohnern sind. Kommt ein Eindringling, um ihnen zu schaden, tritt der Eisengolem als großer Retter in Erscheinung.

Doch hat es sich beim Reddit-Nutzer und Minecraft-Spieler Luizofelipe ergeben, dass der große und starke Golem jetzt selbst auf die Hilfe eines Retters angewiesen ist.

Wie sich herausstellt, hat der Eisengolem mit einem fiesen Skelett-Bogenschützen zu kämpfen, der eigentlich kein Problem für den starken Riesen darstellen sollte. Blöd nur, dass der Golem im Eifer des Gefechts offenbar dafür gesorgt hat, dass der Gegner auf einem erhöten Eisengerüst steht. Somit kann der nur mit Nahkampf gesegnete Golem den Angreifer nicht erreichen, während das Skelett ihn fröhlich mit Pfeilen beschießt.

In diesem Moment kommt Luizofelipe in die Szenerie und präsentiert in einem Video auf Reddit seine glorreiche Heldentat:

Doch bleibt es nicht bei einer Rettung im Alleingang. Als Luizofelipe bei dem hilflosen Golem ankommt, schwingt er sich prompt mit drei Blöcken auf die Höhe des Skeletts und boxt es von seinem Thron.

Daraufhin fliegt es dem Golem in die Arme und wird von diesem mit einem finalen Schlag zu Fall gebracht. Oder besser gesagt, in die Luft katapultiert. So ist das Skelett wahrscheinlich auch anfänglich überhaupt erst auf der Erhöhung gelandet. Denn wie viele Spieler im Thread anmerken, ist das Skelett nicht dort oben gespawnt. Die Lichtquelle und Eisenblöcke verhindern, dass es da oben überhaupt spawnen kann.

Der Golem hat sich also ganz alleine erst in die missliche Lage gebracht. Gut, dass Luizofelipe in der Nähe war.

Reddit feiert den NPC-Retter

Die Nutzer im Thread feiern das gelungene Teamwork der beiden und freuen sich über den glorreichen Helden. Dafür kassiert Luizofelipe mehr als 24.000 Upvotes.

Viele vergleichen den Schlagabtausch im Video mit einer erfolgreichen Volleyball-Taktik, in der ein Siegeszug vorbereitet wird. Andere konzentrieren sich neben der Rettung auf die unglaubliche Basis von Luizofelipe und sprechen ihm Lob dafür aus.

Nicht ganz so zufällig wie die Golem-Begegnung sind diese hinterlassenen Minecraft-Geheimnisse:

