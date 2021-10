Steam-Hit: Neues Survival-Game stürmt sofort die Charts

Das Survival-Game The Riftbreaker entpuppt sich als echter Überraschungs-Hit bei Steam. Bild: Exor Studios, Valve, Getty Images/golubovy.

Das brandneue Game The Riftbreaker kann sich seit seinem Release hartnäckig in den Steam-Topsellern halten. Der interessante Mix aus Survival, Aufbaustrategie und Rollenspiel scheint bei den PC-Spielern besonders gut anzukommen. Warum das Survial-Game sich zum echten Überraschungs-Hit auf Steam mausern konnte, schauen wir uns jetzt genauer an.

Ein neuer Steam-König betritt den Thron

Für PC-Spieler auf Steam gibt es ständig etwas Neues zu entdecken und jetzt spucken die Topseller ein brandneues Action-Spiel aus, bei dem ein genauer Blick lohnt.

Bereits während der gamescom 2021 aufgefallen, kann sich The Riftbreaker von Exor Studios nun zu seinem Release bewähren und scheint beim Großteil der Spieler gut anzukommen.

Der wilde Mix aus Aufbau, Survival und Action-RPG verspricht große Abwechslung. In einem Mecha-Anzug geschlüpft, reist ihr durch sogenannte Rifts und müsst euch auf einem Alien-Planeten gegen riesige Gegner-Horden behaupten.

Um einen Eindruck von dem actiongeladenen Gameplay zu erhalten, schaut ihr euch am besten diesen Trailer an:

The Riftbreaker: Trailer zur Release-Ankündigung

Was sagen die Bewertungen zu The Riftbreaker?

Die PC-Spieler auf Steam scheinen besonders angetan von dem schnellen Action-Game zu sein. Zurzeit verfügt The Riftbreaker über eine Bewertung von "Sehr positiv" bei 3.800 Rezensionen.

Viele vergleichen den Überraschungs-Hit mit Factorio, doch erweitert Tower Defence das Gameplay. Zudem wird dem Hack-and-Slay-Anteil ein großer Spielspaß attestiert. Die ständig neu zu erforschenden Gebiete, Gebäude und Items runden die Action ab.

Zurzeit ist das Spiel auch mit einem netten Launch-Rabatt versehen, der euch das Spiel bis zum 21. Oktober für 26,99 Euro statt der üblichen 29,99 Euro abstauben lässt. Solltet ihr für den Kauf noch nicht vollkommen überzeugt sein, könnt ihr bequem in die kostenlose Demo hineinschnuppern.

Nicht jedes Spiel auf Steam mutiert zum Hit, wie diese Bilderstrecke eindrucksvoll beweist:

Das brandneue Action-Game The Riftbreaker schlägt bei PC-Spielern ein wie eine Bombe. Das Spiel mausert sich blitzschnell zum Überraschungs-Hit und schnellt an die Spitze der Steam-Topseller.